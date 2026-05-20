전립선 건강 신제품 ‘전립소 참당귀황기 프리미엄’ 출시

대한민국 남성 전립선 건강의 역사를 써온 CJ웰케어가 20년의 노하우와 국가기관의 기술력을 집약해 전립선 건강관리를 위한 새로운 제품 ‘전립소 참당귀황기 프리미엄’을 출시했다.
국책 연구로 농촌진흥청과 공동 개발하고 식약처가 새롭게 기능성을 인정한 신소재 ‘참당귀황기추출복합물’을 최초로 적용한 제품이다. 지금까지와는 다른 새로운 전립선 관리 솔루션을 고대해온 남성들이 반가워할 만한 신제품이다.
전립소 참당귀황기 프리미엄에 국내 최초로 적용된 참당귀황기추출복합물은 전통 소재인 참당귀 뿌리와 황기 뿌리에서 추출해낸 신소재로 식약처가 인정한 전립선 건강기능성 개별인정형 원료다.
국가기관이 국책 연구로 개발하고 국내 특허까지 받았으며 순수 국산 원료를 사용했다는 측면에서 신뢰도와 안전성이 돋보인다. 국제전립선증상점수(IPSS) 8∼19점에 해당되는 만 40∼75세 남성 84명을 대상으로 기능성 원료인 참당귀황기추출복합물의 인체적용시험 결과 매일 600㎎씩 12주 섭취 후 IPSS 총점 및 잔뇨감 개선이 확인됐다(출처: Investig Clin Urol. 2025 Nov;66(6):539-550. 인체시험 결과가 모든 사람에게 동일하게 적용되는 것은 아님).
참당귀황기추출복합물을 주원료로 전격 도입한 제품은 전립소 참당귀황기 프리미엄이 최초다. 대한민국 최초로 전립선 건강기능식품을 선보이고 시장을 이끌어 온 CJ웰케어가 전립선 건강관리에 더욱 신경 쓰는 소비자를 위해 개발한 제품이라는 점에서 큰 의의가 있다. 전립소 참당귀황기 프리미엄에는 참당귀황기추출복합물이 600㎎(1일 섭취량당) 함유돼 있으며 지구력 증진을 위한 옥타코사놀 함유 유지, 정상적인 면역 기능에 필요한 아연, 에너지 생성 및 이용에 필요한 마그네슘, 비타민 B군, 나이아신, 비오틴이 주원료로 들어 있다. 부원료로는 전통 소재 삼보(三寶) 조합인 숙지황, 산수유, 마 및 호박씨, 대두, 마카, 호로파종자, 밀크씨슬을 넣었다.
전립소 참당귀황기 프리미엄은 하루 한 번 섭취로 전립선 건강과 지구력, 에너지 증진까지 한 번에 챙길 수 있는 제품이다. 지금까지와는 다른 새로운 전립선 건강기능식품을 찾고 있는 이들에게 좋은 선택이 될 수 있다. CJ웰케어 건강케어센터를 통한 전화 주문으로만 구입할 수 있다. 신제품 출시 기념 한정 이벤트로 3개월분 구매 시 3개월분을 추가로 증정하며 푸짐한 사은품도 제공한다. 24시간 전화 주문 및 문의.
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