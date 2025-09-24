[메디컬탐방] “유전자치료 신약개발-CDMO, 다 잡겠다”

이엔셀은 세포·유전자치료제 위탁개발생산(CDMO)과 신약 개발을 전문으로 하는 기업이다. 2일 찾은 경기 하남시 하남테크노밸리 이엔셀 공장은 세포·유전자치료제 생산용 음압 전용 의약품 제조 품질관리 기준(GMP) 시설로 임상 등급의 세포·유전자치료제(CAR-T, CAR-NK), 엑소좀 치료제 등을 생산하고 있다. 공장은 외부인이 내부 공정을 모두 볼 수 있도록 투명 유리로 돼 있었다. 안쪽 무균실에서 전문 가운을 입은 연구원들이 세포 유전자 치료제를 생산하고 있었다. 이엔셀 장종욱 대표를 만나 이곳에서 중점적으로 하는 사업에 대해 자세히 들어봤다.
―이엔셀의 위탁개발생산(CDMO) 사업은….
“고객사가 개발하고 있는 세포 치료제나 유전자 치료제를 대신 만들어 준다고 생각하면 된다. 즉 이엔셀만의 노하우를 통해 개발부터 생산까지 고객사가 원하는 의약품의 전체 주기를 완성하는 사업이다. 이엔셀은 세포 유전자 치료제 시장을 미래 먹거리에 해당하는 3세대 바이오 의약품 시장이라고 보고 있다. 앞으로는 다품종소량생산을 통한 고부가가치 치료제에 대한 수요가 늘어날 것으로 판단해 선제적으로 CDMO 시장 선점에 나서고 있다.”
―세포 유전자치료 신약개발과 동시에 CDMO 사업을 한다고 들었다.
“그렇다. 세포와 바이러스 동시 생산이 가능한 글로벌 수준의 GMP 시설을 통해 원스톱 서비스와 함께 차별화된 생산 및 품질 관리 시스템으로 고객사에 의약품을 제공하고 있다. CDMO와 신약 개발 양쪽을 하는 사업 모델을 가진 회사는 우리가 처음이다. 신약 개발에만 집중하는 것은 리스크가 크기 때문에 이엔셀은 ‘CDMO’와 ‘신약 개발’ 투트랙으로 가고 있다. 그 결과 CDMO 사업 부문에서 이엔셀은 현재까지 18개 고객사로부터 34건의 프로젝트를 수주했고 누적 수주 금액은 약 430억 원 규모다. 이엔셀은 노바티스, 얀센을 비롯한 글로벌 유명 제약사들과 수주 계약을 늘려가고 있다.”
―샤르코마리투스병과 뒤셴 근육위축증 등 희귀질환 신약(EN001) 치료제도 개발 중인 것으로 알고 있다.
“맞다. 이들 환자 대상으로 자체 개발 중인 줄기세포 치료제 투여로 안전성을 확인했다. 특히 6명의 샤르코마리투스병 환자에서 통계적으로 유의한 효능을 확인했다. 샤르코마리투스병은 일부 유전자의 운동·감각신경에 변이가 생겨 손발에 힘이 빠지기 시작하고 근력이 점차 떨어지면서 균형이 무너지는 희귀질환이다. 발병 빈도가 높은 희귀질환임에도 불구하고 현재까지 승인된 치료제가 없다. 임상 1상이 끝났고 임상 2상을 신청한 상태다. 올해 말이나 내년 초엔 임상 2상을 시작할 수 있을 것이다. 희귀질환 환자의 고통을 조금이라도 덜 수 있도록 병원과 긴밀히 협업 중이다.”
―최근 이엔셀이 수주한 아데노 연관 바이러스(AAV) 플랫폼의 의미는….
“유전자 치료는 바이러스를 활용하는 것인데 특히 아데노 바이러스가 많이 활용된다. 7월에 지난해 전체 매출의 80%를 차지하는 약 57억 원 규모 맞춤형 AAV 유전자치료제 개발 및 생산을 위한 임상 생산 플랫폼 구축 계약을 한국생명공학연구원과 체결했다. 이엔셀 수주 계약 중 단일 규모 최대 금액이다. 이번 매출은 위탁 개발생산을 수주해 올리는 순수 매출로 민간과 공공이 손잡고 국내에서 상업용 AAV 유전자치료제를 생산해 국산 치료제를 만들 수 있는 첫 발판이 될 것이다. 향후 이에 대한 해외 의존도를 낮추고 해외 AAV 수입 치료제 사용에 따른 보험 재정을 줄일 수 있을 것이다.”
―앞으로 어떤 회사로 성장시키고 싶은가.
“이엔셀은 CDMO 사업으로 이익을 내고 이를 다시 신약 개발에 투자하는 선순환 구조를 만들어 글로벌 시장을 선도하는 세포·유전자 치료제 전문기업으로 성장해 나갈 것이다. 지금은 직원 약 110명 정도로 작은 벤처기업이지만 직원 역량은 글로벌 수준이다. 하반기에는 글로벌 기업들과의 파트너십에 집중해 글로벌 시장으로의 진출을 가속할 계획이다.”
