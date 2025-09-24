“대장금의 나라에서 침 명의들 왔다” 우즈벡 환자들 오픈런

대전시한의사회 우즈베키스탄서 의료봉사-교육
이틀 진료에 환자 1000명 몰려… 지팡이 짚고 온 뇌중풍 50대 女
경추 약침 치료 후 두발로 걸어… 현지 의사 50명에 한의학 전수
“차례를 기다려야 진료를 받을 수 있습니다. 번호표 받은 순서대로 대기해 주세요.”
5일 우즈베키스탄 타슈켄트에서 남서쪽으로 자동차로 1시간 정도 거리에 있는 양기율시립병원. 50여 명의 현지 주민이 진료를 받기 위해 병원을 찾았다. 대전시한의사회가 한의사, 간호사, 한의대생 등 의료진 30여 명으로 의료봉사단(DACOMSTA)을 구성해 이곳에서 의료봉사를 펼친 지 이틀째 되는 날이었다.
첫날 치료를 잘하는 한의사들이 한국에서 왔다는 소문이 인근에 퍼지면서 아침부터 환자들이 몰렸다. 첫날 의료봉사에 환자 400여 명이 찾았고, 둘째 날엔 입소문에 환자 600여 명이 몰려들었다. 의료봉사단 김용진 단장은 “드라마 ‘대장금’이 여전히 우즈베키스탄에서 인기를 끌면서 한국 한의사들이 이곳을 찾아 의술을 펼치는 것에 대해 기대감이 매우 컸다”며 “연이틀 침을 맞으러 오신 분도 있어 ‘K-메디’를 알리는 계기가 돼 뿌듯했다”고 말했다.
이틀간 우즈벡 주민 1000여 명 의료봉사단 찾아
인구 21만 명 규모 양기율시에 있는 시립병원은 1일 외래 환자 수 800여 명에 달하는 큰 병원으로 의사 15명이 환자들을 보고 있다. 최근 병원 리모델링을 끝낸 뒤 재개관 직전에 의료봉사팀에게 장소를 제공했다.
이번 봉사에서는 치료 전후 증상이 극적으로 호전된 환자가 많았다. 1년 동안 어깨 통증으로 팔을 올리지 못했던 건축가 아이라 씨(51)에게 윤제필 필한방병원 원장이 환자 어깨관절에 침을 놓았다. 시술 뒤 침을 놓은 부위를 움직여 치료 자극을 강하게 주는 동작침법을 시행하자 아이라 씨는 팔을 들어 올릴 수 있었다. 지현우 한의사가 뇌중풍(뇌졸중)을 앓아 지팡이를 짚고 찾아온 50대 우즈베키스탄 여성 한 명의 경추 부위에 약침 치료를 해 여성이 지팡이 없이 걷자 주변 사람들이 놀라기도 했다.
대전광역시한의사회 이원구 회장은 “근골격계질환, 뇌졸중 등 적지 않은 환자가 와서 놀랐다”며 “우즈베키스탄 양기율시 문화가 한국과 잘 소통할 수 있는 부분이 많아 앞으로도 지속적으로 의료봉사를 펼칠 수 있도록 해 보겠다”고 말했다.
조폐공사 ESG로 성사된 해외의료봉사
이번 의료봉사는 한국조폐공사의 ESG(환경, 사회, 지배구조) 실천 사업의 일부로 성사됐다. 우즈베키스탄 양기율시에는 한국조폐공사 자회사 GKD가 있다. GKD는 지폐 원료를 생산하는 최대 규모의 공장이다. 이곳에서 근무하는 직원은 300여 명으로 직원 가족까지 합치면 1000명이 넘는 주민이 한국조폐공사 GKD와 인연을 맺은 셈이다.
양기율시는 경공업 도시로 유리, 섬유, 식품 산업이 발달돼 있으나 의료 인프라가 매우 취약한 지역이다. 이응규 한국조폐공사 ICT 기획처장은 “의료 취약지에서 의료복지를 실천하는 것이 글로벌 ESG의 취지에 맞다고 판단했다”며 “대전시한의사회와 함께 의료봉사를 추진하면서 현장 의료봉사와 건강 지원까지 잘 마무리할 수 있었다”고 말했다. GKD 직원 발로자 씨(51)는 “평소 허리 통증이 심했는데 한의사들이 찾아오는 이런 의료봉사가 자주 있었으면 좋겠다. 치료를 받게 해줘 고맙고 GKD가 글로벌 ESG 사업에 참여하게 돼서 기쁘다”고 말했다.
타슈켄트 의대에서 한의학 교류도
대전시한의사회는 6일 타슈켄트 의대에서 우즈베키스탄 현지 의료진 50여 명을 대상으로 ‘2025 미래 통합의료를 선도하는 한의학’을 주제로 학술 세미나를 개최했다. 의료봉사로 온 6명의 한의사가 △한국 전통의학이란 무엇인가(이기성 한의사) △추나요법(염선규 한의사) △도침요법(김윤중 한의사) △초음파를 이용한 중재적 약침술(김세종 한의사) △신경기능 개선을 위한 턱관절 중심 구조한의학(허준영 한의사) △뇌파를 활용한 한의학 임상사례(윤제필 한의사)를 주제로 발표하고 토론하는 시간을 가졌다. 전통 한의학에 첨단 의학을 접목한 강의가 이어지자 이곳 의료진이 세미나 내내 집중해 적극적인 질문과 답변이 오고 갔다.
잠시드 압둘라예비치 미르라히모프 우즈베키스탄 전통의학 과학임상센터장은 “한국의 최신 한의학의 트렌드를 각 분야별로 상세히 알려줘 한의학을 공부하고 싶어 하는 우즈베키스탄 의사와 치과 의사, 전통의학 의사들에게 큰 자극이 됐다”면서 “이번 세미나를 계기로 타슈켄트뿐만 아니라 우즈베키스탄 여러 도시에서 교류가 활발히 이뤄지면 좋겠다”고 말했다.
이곳에 한국국제협력단(KOICA·코이카)으로 파견돼 우즈베키스탄 전통의학을 지원하는 코이카 글로벌협력의사 송영일 한의학 박사는 “앞으로도 대전시한의사회가 자주 방문해 우즈베키스탄 의료진을 대상으로 선진 한의학을 널리 알리는 기회가 많아졌으면 한다”고 말했다.
