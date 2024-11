술 많이 마신 뇌, 치매 환자 뇌 상태와 비슷

알코올 사용 장애(AUD)와 알츠하이머병이 뇌의 염증과 세포 기능에 영향을 미치는 유사한 유전자 발현 변화를 보이는 것으로 확인 된 것. 이는 두 질환 간의 분자 경로가 공유될 수 있음을 시사 한다고 연구자들은 짚었다.과학전문 매체 사이테크데일리에 따르면 미국 스크립스 연구소는 단일세포 전사체학(single-cell transcriptomics)을 사용하여 알츠하이머병과 AUD가 유사한 유전자 발현 패턴을 보이며, 알코올 사용이 알츠하이머병의 진행을 악화시킬 수 있음을 밝혀냈다.국제 알츠하이머병 협회(ADI)에 따르면 2023년 기준 5500만 명인 전 세계 알츠하이머병 환자 수는 2050년 1억 5200만 명까지 증가할 것으로 추산된다. 알츠하이머병의 주요 위험 요인은 노화와 유전적 요인이지만, 알코올 사용을 포함한 생활 방식도 질병의 발병과 진행에 영향을 미칠 수 있는 요인이 될 수 있다는 게 여러 연구에서 밝혀졌다. 연구에 따르면 수면장애, 야간 빛 공해 등이 알츠하이머병과 관련이 있다.“우리는 알츠하이머병과 알코올 모두에서 조절 이상이 발생하는 여러 세포 유형별 유전자와 경로를 발견했다. 이는 알코올 사용 장애가 알츠하이머병의 진행을 가속화할 수 있다는 가설을 뒷받침한다”라고 스크립스 연구소 면역학·미생물학과 교수인 피에트로 파올로 산나(Pietro Paolo Sanna) 박사가 설명했다.이번 연구는 단일 세포 전사체학을 사용하여 알츠하이머병과 AUD와 관련된 변화를 인간 뇌 세포의 다양한 집단에서 비교한 첫 연구로 알려졌다.연구자들은 알츠하이머병의 세포별 유전자 발현 변화를 조사하기 위해 초기·중기·말기의 알츠하이머병 환자 75명과 비(非)알츠하이머병 환자 10명의 수십만 개의 개별 뇌 세포에서 리보핵산(RNA) 시퀀싱(sequencing) 데이터를 분석했다. 그런 다음 알츠하이머병 유전자 발현 데이터를 AUD 환자의 기존 RNA 시퀀싱 데이터와 비교했다.산나 박사 연구실의 연구원 아르피타 조시(Arpita Joshi) 박사는 “이번 연구는 인지 저하를 유발하는 두 가지 질환에 대한 차별 분석”이라며 “이 연구는 알츠하이머병의 세 가지 임상적 단계에 관한 이해를 높이고, 알코올 사용 장애를 알츠하이머병의 위험 요인으로 고려해야 한다는 점을 강조한다”라고 말했다.연구자들은 건강한 노화를 위해 과도한 음주를 피하라고 조언했다.연구결과는 신경과학 학술지 e뉴로(eNeuro)에 게재됐다.참고자료:Transcriptional Patterns in Stages of Alzheimer‘s Disease Are Cell-Type–Specific and Partially Converge with the Effects of Alcohol Use Disorder in Humans.(-https://www.eneuro.org/content/11/10/ENEURO.0118-24.2024)