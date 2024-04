AI 탤런트테크 기업 글로랑, IT 교육 인프랩과 MOU 체결

사진 제공=글로랑

인공지능기반 탤런트테크 기업 글로랑과 IT 교육 기업 인프랩이 MOU를 체결했다.인프랩은 IT 기술 교육 정보 플랫폼 '인프런(Inflearn)'과 IT 전문 채용 및 커리어 플랫폼 '랠릿 (Rallit)'을 운영하고 있다. 인프런(Inflearn)은 성장 기회의 평등을 추구하며 서버 개발, 보안, 기계 학습 등의 IT분야의 커리어 성장을 위한 다양한 분야의 교육을 제공한다. 랠릿(Rallit)은 개발, 디자인, 기획 등 필요한 IT 전문 인재 채용을 할 수 있는 IT 인재 채용 서비스를 제공한다.글로랑은 국내 온라인 실시간 교육 플랫폼1위 “꾸그”의 운영사로 AI 진단교육을 개발하며 인공지능 기업으로서의 입지를 다지고 있다. 국내 초중고 6,600여개교로부터 수집되는 매년 200만건 이상의 진단 데이터를 기반으로 AI를 활용한 진단 기반 맞춤형 교육 서비스를 개발하고 있다.이에 대해 글로랑의 황태일 대표는 “빠른 산업 변화로 커리어 선택에 어려움을 겪는 이들이 많아지고 있다. 이번 MOU를 통해 많은 이들의 흥미와 적성에 맞는 올바른 커리어 선택에 도움이 되기를 기대한다”라고 밝혔다.최용석 동아닷컴 기자 duck8@donga.com