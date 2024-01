삼성전자 갤럭시 S24 vs S23, 차이와 특징 한 눈에

크게보기 삼성전자 갤럭시 S24 시리즈 / 출처=삼성전자

크게보기 삼성전자 갤럭시 S24 시리즈와 갤럭시 S23 시리즈의 성능 비교 / 출처=IT동아

크게보기 삼성전자 갤럭시 S24 시리즈와 갤럭시 S23 시리즈의 성능 비교 / 출처=IT동아

크게보기 삼성전자 갤럭시 S24 시리즈와 갤럭시 S23 시리즈의 성능 비교 / 출처=IT동아

크게보기 삼성전자 갤럭시 S24 울트라 / 출처=삼성전자

삼성전자가 주력 스마트폰 갤럭시 S24 시리즈(갤럭시 S24·갤럭시 S24 플러스·갤럭시 S24 울트라)를 공개했다. 이들 신제품은 강력한 연산 성능을 갖춘 최신 중앙처리장치를 탑재했다. 화면의 크기와 밝기도 좋아졌고 배터리 용량도 조금 늘었다. 고급 제품인 갤럭시 S24 울트라는 티타늄 재질로 만들어져 내구성이 좋아졌다.무엇보다, 삼성전자 갤럭시 S24 시리즈는 실시간 통화 번역을 포함한 다양한 인공지능 기능을 지원한다. 삼성전자 갤럭시 S24 시리즈와 S23 시리즈의 차이를 한 눈에 보기 쉽게 정리한다.삼성전자 갤럭시 S23시리즈는 모두 특화 설계된 퀄컴 스냅드래곤 8 2세대 for 갤럭시를 중앙처리장치로 사용했다. 반면, 삼성전자 갤럭시 S24와 S24 플러스는 삼성전자 엑시노스 2400을, 갤럭시 S24 울트라는 퀄컴 스냅드래곤 8 3세대 for 갤럭시를 중앙처리장치로 쓴다.삼성전자 엑시노스 2400은 10코어 중앙처리장치로 코어 개수가 많고 연산 속도도 빠르다. 퀄컴 스냅드래곤 8 3세대 for 갤럭시 역시 최고 성능의 중앙처리장치로 명성이 높다. 이들 중앙처리장치는 강력한 인공지능 기능, 절전 기능을 갖춘 것으로 알려졌다. 방열 장치 베이퍼 챔버의 크기도 2배 가까이 커져 열을 잘 관리, 늘 스마트폰을 빠르고 쾌적하게 쓰도록 돕는다.삼성전자 갤럭시 S24와 S24 플러스에는 저장 공간 용량 512GB 제품이 추가된다. 삼성전자 갤럭시 S24 플러스는 램 용량도 늘었다.화면은 크기가 조금 커지고 밝기도 밝아진다. 삼성전자 갤럭시 S24는 6.2인치, 갤럭시 S24 플러스는 6.7인치 화면을 탑재한다. 이전 제품보다 0.1인치 커진 것. 최대 밝기도 2600니트로 좋아져 한낮에서도 소비자가 보기 좋을 만큼 선명한 화면을 표현할 전망이다. 삼성전자 갤럭시 S24 울트라는 6.8인치 해상도 화면을 가졌는데, 이전 제품과 달리 뉴 엣지(화면 가장자리를 부드럽게 다듬은 형태)가 아니라 평평한 플랫 화면이다. 이 제품에 한해 조작용 S펜을 본체 탑재한다. 이번에도 세 제품 모두 IP68등급 방수를 지원한다.카메라 성능은 대동소이하다. 삼성전자 갤럭시 S24와 S24 플러스의 앞뒷면 카메라 성능은 이전 제품인 갤럭시 S23과 S23 플러스와 같다. 뒷면 카메라는 1200만 화소 초광각 카메라와 5000만 화소 광각 카메라, 1000만 화소 3배율 줌 카메라 구성이다. 앞면 카메라는 1200만 화소다.반면, 삼성전자 갤럭시 S24 울트라의 뒷면 카메라의 성능은 이전 제품과 사뭇 다르다. 1200만 화소 초광각 카메라, 2억 화소 광각 카메라는 변하지 않았으나 망원 카메라의 성능이 1000만 화소 10배율 줌에서 5000만 화소 5배율 줌으로 바뀌었다. 삼성전자는 망원 카메라에 인공지능 기술을 더해, 갤럭시 S24 울트라의 10배율 줌 사진의 화질을 이전 제품보다 더 좋게 만들었다고 강조한다.삼성전자 갤럭시 S24와 S24 플러스는 이전 제품보다 배터리 용량이 조금 늘었다. 갤럭시 S24 울트라의 배터리 용량은 변하지 않았다. 새 중앙처리장치의 전력 소비 효율이 좋을 것으로 예상되기에, 사용 시간은 조금 더 길어질 것이 유력하다. 유무선 충전 속도는 그대로다.삼성전자 갤럭시 S24 시리즈의 가장 큰 특징이자 장점은 '인공지능 기능'이다. 통화 중 영어와 중국어, 일본어와 스페인어 등 13개 외국어를 실시간 번역하는 '실시간 통역'을 지원한다. 문자를 주고받을 때에도 외국어 '실시간 번역' 기능을 쓴다. '서클 투 서치'는 화면에 동그라미를 그리는 것만으로 특정 정보를 손쉽게 검색하도록 돕는다. 이어 인공지능이 정리한 정보도 열람 가능하다.'노트 어시스트'는 노트 앱에서 사용자가 쓴 글을 요약하고 자동 정리하는 기능이다. '음성 녹음' 앱을 쓸 때, 최대 10명의 목소리를 분간해 각자 한 이야기를 문자로 변환하는 기능도 돋보인다.삼성전자 갤럭시 S24 시리즈는 사진 촬영 시에도 인공지능을 적극 활용한다. 어두운 곳에서 밝고 선명한 사진을 만드는 '나이토그래피' 기능이 사례다. 삼성전자 갤럭시 S24 울트라에 적용된 '쿼드 텔레 시스템'은 3배/5배/10배 줌 사용 시 광학 줌 수준의 사진 화질을 만든다.갤러리 앱에도 인공지능이 더해진다. 갤럭시 AI가 사진을 분석, 가장 알맞은 편집 도구를 제안하는 '편집 제안', 사진 속 특정 피사체를 이동하거나 크기를 조절하고 기울기도 수정하는 '생성형 편집', 슬로우 모션 동영상의 프레임에 또 다른 프레임을 넣어 더욱 부드럽고 자연스러운 화면을 만드는 '인스턴트 슬로모' 등이다.가격은 기본 제품은 이전 제품과 같지만, 저장 공간 용량이 큰 제품은 조금 더 비싸졌다. 삼성전자 갤럭시 S24는 저장 공간 용량에 따라 ▲256GB 115만 5000원 ▲512GB 129만 8000원, 갤럭시 S24 플러스는 ▲256GB 135만 3000원 ▲512GB 149만 6000원이다. 삼성전자 갤럭시 S24 울트라는 모든 제품의 가격이 비싸졌다. ▲256GB 169만 8400원 ▲512GB 184만 1400원 ▲1TB 212만 7400원이다.삼성전자는 갤럭시 S24 시리즈의 예약 판매를 1월 19일부터 1월 25일까지 진행한다. 예약 판매 참가 시 저장 공간 용량 두 배 증량(더블 스토리지), 갤럭시 버즈 2 프로 +케이스 할인 구매 쿠폰 혹은 삼성케어플러스 파손 보험 1년 혜택을 받는다.IT동아 차주경 기자(racingcar@itdonga.com)