UN도 애플도 음력 설 ‘Chinese New Year’ 표기 “Lunar New Year로 바꿔야”

성신여대 서경덕 성신여대 교수가 설 연휴를 앞두고 국제기구 및 다양한 글로벌 기업에서 ‘음력 설’을 ‘중국 설(Chinese New Year)’로 표기한다는 사실을 지적하며 “‘Lunar New Year’로 바꾸는 것이 맞다”고 19일 강조했다.UN에서 공식적으로 발행하는 설 기념우표, 애플 유튜브 채널에 공개한 단편 영화 제목, 나이키 홈페이지 등 전 세계 곳곳에서 ‘음력 설’을 ‘중국 설(Chinese New Year)’로 표기하고 있다.이에 대해 서 교수는 “서구권 주요 도시의 차이나타운에서는 설을 맞아 큰 행사가 진행돼 왔고, 이로 인해 주요 뉴스의 한 장면으로도 많이 소개가 되어 ‘Chinese New Year’로 인식되어 온 것은 사실”이라고 운을 뗐다.그러면서도 “‘음력 설’은 중국만의 명절이 아닌 한국, 베트남, 필리핀 등 다양한 아시아 국가들이 기념하는 명절이기에 ‘Lunar New Year’로 바꾸는 것이 맞다. 아시아권의 보편적인 문화를 중국만의 문화인양 전 세계에 소개되는 것은 반드시 바로 잡아야만 한다”고 지적했다.그는 “지난해 베이징 동계올림픽 개막식 때 등장한 ‘Happy Chinese New Year’ 문구가 전 세계 시청자들에게 큰 오해를 불러일으키기도 했다”면서 “2년 전 캐나다 총리가 설 당일에 중계된 뉴스에서 ‘Happy Lunar new year. 감사합니다’라고 축하 인사를 전하는 등 최근에는 ‘음력 설’ 표기가 점차 늘어나고 있는 추세”라고 설명했다.한편 서 교수팀은 설 연휴동안 누리꾼들과 함께 ‘전 세계 음력 설 표기 캠페인’을 진행할 예정이다. 전 세계 곳곳에서 잘못 사용되고 있는 ‘중국 설’ 표기를 제보 받아 향후 항의 메일을 통해 꾸준히 바꿔나간다는 계획이다.송치훈 동아닷컴 기자 sch53@donga.com