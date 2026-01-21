베이비몬스터, ‘Really Like You’ 챌린지 인기…차트 역주행

그룹 베이비몬스터의 정규 1집 [DRIP] 수록곡 ‘Really Like You’가 챌린지 인기에 힘입어 국내외 주요 차트에서 순위를 높여가고 있다.
21일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 베이비몬스터의 ‘Really Like You’는 한국 유튜브 주간 인기곡 차트(2026.01.09~2026.01.15) TOP100에서 77위를 기록했다. 발매된 지 약 1년 2개월이 된 앨범 수록곡으로 이어가고 있는 이례적인 역주행이다.
유튜브 뿐만 아니라 주요 음원 차트 전반의 상승세가 뚜렷하다. 스포티파이 위클리 톱 송 한국 차트에서는 단숨에 47계단이나 상승했고, 써클차트 주간 글로벌 K팝·디지털·스트리밍 등 3개 차트에서도 나란히 순위를 높였다. 이 외에 애플뮤직 12위를 비롯해 멜론, 바이브 등 국내외 주요 일간 차트에서도 수차례 최고 순위를 경신 중이다.
챌린지 열풍이 차트 상승세의 트리거가 됐다. 지난해 12월 일본 팬 콘서트에서 선보인 ‘Really Like You’ 무대 영상이 온라인에서 확산됐고 가사에 맞춰 손으로 ‘O’ 모양을 그리는 포인트 안무, 설레는 마음을 귀엽게 표현한 제스처 등을 활용한 챌린지가 자연스레 유행이 됐다. 이에 수많은 K팝 팬들은 물론 동료 아티스트도 챌린지에 동참하며 인기를 이어가고 있다.
실제 ‘Really Like You’는 지난 11일부터 15일까지 5일간 틱톡 코리아 뮤직 바이럴 50 차트 정상을 꿰찼으며, 현재까지도 같은 차트와 상승 50 차트에서 최상위권에 머물고 있다. 이 곡이 삽입된 게시물 수 또한 오늘(21일) 기준 10만 건을 돌파하며 식지 않는 인기를 입증했다.
베이비몬스터는 역대 K팝 걸그룹 최단 속도로 공식 유튜브 구독자 1100만 명을 돌파하며 ‘차세대 유튜브 퀸’ 위상을 공고히 했다. 지난해 연말 Mnet ‘MAMA’, SBS ‘가요대전’ 시상식에서는 공식 무대 영상이 조회수 1위를 기록했다. 여기에 새해 챌린지 열풍까지 더해지며 이들의 2026년 행보에 더욱 큰 관심이 쏠린다.
