“아파트 아파트”…로제, 콜드플레이 내한공연 깜짝 게스트

보컬 크리스 마틴도 함께 두 번 연속 불러

5만여 관객들도 떼창

방탄소년단 진, 지난 3회차 깜짝 게스트

트와이스 6회 공연 모두 스페셜 게스트 등 K팝 스타 총출동

ⓒ뉴시스

22일 콘서트업계에 따르면, 로제는 이날 오후 경기 고양 고양종합운동장에서 펼쳐진 ‘라이브 네이션 프레젠츠 콜드플레이 : 뮤직 오브 더 스피어스 딜리버드 바이 디에이치엘(LIVE NATION PRESENTS COLDPLAY : MUSIC OF THE SPHERES DELIVERED BY DHL)’ 4회차 공연 막판에 게스트로 나왔다.이날 낮 리허설에서 로제의 목소리가 경기장 밖으로 울려 퍼지면서 그녀의 출연이 확실시됐다.신나하면서 ‘아파트’를 함께 부른 마틴은 재밌다며, 한 번 부르자고 권해서 로제는 ‘아파트’를 두 번 연속 부르고 퇴장했다. 5만 관객들의 “아파트 아파트” 떼창은 당연했다.앞서 로제가 재해석한 콜드플레이 대표곡 ‘비바 라 비다(Viva La Vida)’가 애플 TV + 오리지널 시리즈 ‘파친코’ 시즌 2의 마지막 에피소드 엔딩곡으로도 삽입되기도 했다.

로제는 또한 ‘아파트’를 협업한 브루노 마스를 비롯 콜드 플레이, 싱어송라이터 에드 시런 등이 속한 워너뮤직 산하 애틀랜틱 레코드를 통해 글로벌 활동 중이다.해당 차트엔 총 26주 연속 진입했다. 이에 따라 걸그룹 ‘피프티 피프티(FIFTY FIFTY)’가 ‘큐피드’로 세운 K팝 여성 ‘핫100’ 최장 진입 기록인 25주 차트인 기록을 넘어섰다. 그룹·솔로 통틀어 K팝 여성 가수 ‘핫100’ 최장 진입 기록을 다시 썼다.‘아파트’는 앞서 ‘핫100’에서 K팝 여성 가수 최고 순위인 3위를 2주 연속 기록하기도 했다.한편, 이번 콜드플레이 내한공연엔 로제를 비롯 K팝 간판 스타들이 총출동했다고 해도 과언이 아니다.지난 19일 3회차 공연엔 글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 진(김석진)이 깜짝 게스트로 나왔다. K팝 또 다른 간판 걸그룹 ‘트와이스’가 이번에 예정된 6회 전 공연에 스페셜 게스트로 무대에 오른다.팔레스타인 태생의 칠레 싱어송라이터 엘리아나(Elyanna)가 앞의 네 차례 공연에 오프닝 게스트로 나왔고, ‘Z세대의 록스타’ 한로로(한지수)가 나머지 두 차례 공연의 오프닝을 책임진다.콜드플레이는 앞서 지난 16일, 18일, 21일 이날 공연한 데 이어 24·25일에도 같은 무대에 오른다. 총 여섯 차례 공연으로 30만명을 모을 것으로 예상된다. 역대 내한공연 중 압도적인 최대 규모다.[서울=뉴시스]