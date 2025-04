ⓒ뉴시스

21일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면, 지난 19일 스포츠호치, 데일리 스포츠, 닛칸스포츠 등 총 세 개 신문사는 제이홉의 일본 공연 ‘제이홉 투어 ’호프 온 더 스테이지 인 재팬(j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN)‘을 기념해 특별판을 발행했다.현지 스포츠 관련 주요 일간지 3곳이 동시에 특별판을 발행한 것은 한국 솔로 가수 중 제이홉이 최초다.제이홉의 일본 방문은 지난 2022년 11월 ’2022 마마 어워즈(MAMA AWARDS) 이후 약 2년 반 만이다.현지 일간지들은 제이홉의 사이타마 공연을 집중 조명하며 솔로 아티스트로서 월드투어를 이어가고 있는 그의 행보를 비중 있게 다뤘다.

특히 일본에서 첫 단독 콘서트를 앞둔 제이홉의 인사말을 비롯해 최근 발표한 신곡 ‘스위트 드림스(Sweet Dreams)(feat. Miguel)’와 ‘모나리자(MONA LISA)’까지 그의 음악 활동을 다각도로 소개했다.지난 19~20일 사이타마에서 진행된 이번 공연은 티켓 오픈과 동시에 양일 4만석이 매진됐다.제이홉은 지난 2월 서울 공연을 시작으로 월드투어 ‘제이홉 투어 ’호프 온 더 스테이지‘’를 진행 중이다. 북미 6개 도시에서 약 17만 8000여 관객을 동원했고 현재 아시아 투어를 이어가고 있다. 일본에서는 오는 5월31일과 6월1일 교세라 돔 오사카 공연을 앞두고 있다.[서울=뉴시스]