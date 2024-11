이문세 “조용필, 은퇴 공연 안 했으면…무대서 가장 아름다워”

[N현장]

가수 이문세가 13일 서울 마포구 상암 스탠포드호텔에서 가진 정규 17집 기자간담회에서 신곡 소개를 하고 있다. 2024.11.13 뉴스1

이문세는 13일 오후 서울 마포구 상암 스탠포드호텔에서 정규 17집 관련 기자간담회를 열었다.이날 이문세는 최근 조용필이 20집을 발매하고 왕성하게 활동하는 것에 대해 “그분들이 앞장서서 가시니까 저도 뒷짐 지고 쫓아갈 수 있는 거다, 여유 있게”라고 답했다.이문세는 17집 수록곡 ‘이별에도 사랑이’와 ‘마이 블루스’를 이날 오후 6시 선공개한다. ‘이별에도 사랑이’는 템포 루바토를 극대화해 섬세하고 강렬한 이별의 감정을 표현한 발라드곡이다. ‘마이 블루스’는 이문세가 직접 작사·작곡한 곡으로, 가수로 긴 시간을 살아오며 느낀 감정과 상황을 솔직하게 담아냈다.이문세는 오는 2025년 앨범 완결을 목표로 정규 17집 수록곡들을 순차적으로 공개하고 있다. 지난해 12월에 선공개곡 ‘웜 이즈 베타 댄 핫’(Warm is better than hot)을 발매했다.(서울=뉴스1)