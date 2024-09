‘청각 장애 아티스트’ 빅오션, 美 빌보드 ‘이달의 K팝 루키’ 선정

빅오션/빌보드

20일(현지 시각) 미국 음악 전문 매체 빌보드는 홈페이지 기사에 ‘빅오션, 업계와 차트 상위권 아티스트의 지지를 받는 K-팝 최초의 청각 장애인 아티스트’(Big Ocean Is K-Pop’s First Hard-of-Hearing Act Finding Support From the Industry & Chart-Toppers)라는 제목의 기사를 통해 빅오션을 2024년 9월 ‘이달의 K팝 루키’로 선정했다.빌보드는 빅오션의 탄생을 집중 조명하며 “K팝의 정의가 한국 출신의 팝 가수에서 다양한 국가, 문화, 언어를 대표하는 아티스트로 확대된 가운데, 빅오션은 국제적인 매력을 지닌 잘생기고 빛나는 스타의 모습뿐만 아니라 K팝의 핵심 메시지 중 하나인 자신의 이야기와 음악으로 리스너들에게 영감을 준다”라고 빅오션을 분석했다.한편 빅오션은 지난달 11일 2024 파리 올림픽과 패럴림픽 대회에 참가하는 국가대표 선수단을 응원하는 마음을 담은 곡 ‘슬로우’를 공개했다.(서울=뉴스1)