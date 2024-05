(여자)아이들 우기·민니, 듀엣 ‘에브리타임’ 스페셜 영상 공개

ⓒ뉴시스

그룹 ‘(여자)아이들’ 멤버 우기, 민니가 호흡을 맞춘 스페셜 영상을 공개했다.9일 소속사 큐브엔터테인먼트에 따르면, 우기의 ‘에브리타임(Everytime) (With 민니(MINNIE) ((G)I-DLE))’스페셜 클립 영상이 전날 업로드됐다. ‘에브리타임’은 우기가 지난달 발표한 첫 솔로 미니 앨범 ‘YUQ1’에 수록된 곡으로, 민니가 피처링에 참여했다.우기와 민니는 스페셜 클립 영상에서 함께 통기타를 치거나 서로 사진을 찍어주고, 해변에서 석양을 바라보며 우정을 다졌다. 따뜻한 분위기가 감도는 영상은 우기, 민니의 보컬과 더불어 위로를 전하는 가사가 어우러졌다.우기는 (여자)아이들로 데뷔 6년 만에 첫 솔로 미니 앨범 ‘YUQ1’를 발표했다. 타이틀곡 ‘프리크(FREAK)’와 스페셜 클립 영상이 공개된 ‘에브리타임’을 비롯해 ‘마이 웨이(My Way)’, ‘드링크 잇 업(Drink It Up) (Feat. pH-1)’, ‘온 클랩 (려위위)(On Clap (Feat. Lexie Liu))’ 등이 수록됐다. ‘YUQ1’가 발매 6일 만에 초동 55만170장을 기록한 데 이어 써클차트 4월 4주차 앨범, 리테일 주간차트 2위에 올랐다.[서울=뉴시스]