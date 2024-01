정국 ‘골든’, ‘빌보드 200’ 12주 연속 차트인…엔믹스, 미니 2집 진입

글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 멤버인 팝스타 정국을 선봉으로 K팝 가수들이 미국 빌보드 차트에서 여전히 활약 중이다.30일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트(2월 3일 자)에 따르면, 정국의 첫 솔로 앨범 ‘골든(GOLDEN)’이 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서 58위에 올랐다. 이에 따라 ‘골든’은 해당 차트에 12주 연속 차트에 머무르며 K-팝 솔로 가수 음반의 ‘빌보드 200’ 최장기간 차트인 기록을 자체 경신했다.이 앨범의 타이틀곡 ‘스탠딩 넥스트 투 유(Standing Next to You)’는 이번 주 메인 싱글차트 ‘핫 100’에서 전주 대비 2계단 오른 85위에 자리하며 앨범과 마찬가지로 12주 연속 차트인했다.이와 별개로 빌보드 세부차트 내 방탄소년단의 정규 1집 ‘다크&와일드(DARK&WILD)’와 두 번째 미니 앨범 ‘스쿨 러브 어페어(Skool Luv Affair)’의 상승세가 눈길을 끈다. 지난 2014년 8월 발매된 ‘다크&와일드’는 공개된 지 9년5개월 만에 ‘톱 앨범 세일즈’에 27위로 첫 진입했다. ‘스쿨 러브 어페어’는 이 차트에 39위로 재진입했다.‘다크&와일드’와 ‘스쿨 러브 어페어’는 ‘월드 앨범’에도 각각 10위와 14위로 재진입했다. ‘월드 디지털 송 세일즈’에는 ‘다크&와일드’ 타이틀곡 ‘댄저(Danger)’(1위), ‘스쿨 러브 어페어’ 수록곡 ‘하루만’(6위)이 나란히 재진입했다. 앤솔러지 앨범 ‘프루프(Proof)’는 ‘월드 앨범’ 4위에 자리했다.또 정국과 지민은 ‘글로벌 200’과 ‘글로벌(미국 제외)’에서 선전을 이어가고 있다. ‘글로벌 200’에는 정국의 ‘스탠딩 넥스트 투 유’(22위), 솔로 싱글 ‘세븐(Seven)(feat. Latto)’(26위), 또 다른 솔로 싱글 ‘3D(feat. Jack Harlow)’(79위), 지민의 첫 솔로 앨범 ‘페이스(FACE)’의 타이틀곡 ‘라이크 크레이지(Like Crazy)’(127위)가 포진했다. ‘글로벌(미국 제외)’에서는 ‘세븐’, ‘스탠딩 넥스트 투 유’, ‘3D’, ‘라이크 크레이지’가 각각 17위와 19위, 51위, 92위에 자리했다.특히 라이징 K팝 걸그룹 미니 2집 ‘에프이쓰리오포: 브레이크(Fe3O4: BREAK)’가 이번 주 ‘빌보드 200’에 171위로 데뷔했다. 이에 따라 엔믹스는 지난해 미니 1집 ‘엑스페르고(expergo)’(122위)에 이어 해당 차트에 두 개의 앨범을 올렸다.또 ‘에프이쓰리오포: 브레이크’는 이외에도 월드앨범 차트에선 2위로 데뷔했다. 톱 앨범 세일즈 차트와 톱 커런트 앨범 세일즈 차트에선 모두 6위로 진입했다.또 ‘빌보드200’ 1위를 찍은 차세대 K팝 보이그룹 ‘스트레이 키즈’(Stray Kids·스키즈)의 미니 8집 ‘락스타(樂-STAR)’는 이번 주 같은 차트에서 139위를 차지하며 11주 연속 차트인했다.K팝 간판 걸그룹 ‘블랙핑크’ 멤버 겸 솔로가수 제니가 캐나다 스타 싱어송라이터 위켄드·미국 배우 겸 가수 릴리 로즈 멜로디 뎁과 함께 부른 HBO 시리즈 ‘디 아이돌’ OST ‘원 오브 더 걸스(One Of The girls)’는 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’에서 67위를 차지하며 이 차트에 총 5주간 머물렀다.한편, 정국과 ‘3D’ 협업으로 K팝 팬들 사이에 더 알려진 미국 힙합스타 잭 할로우의 ‘러빙 온 미(Lovin On Me)’가 ‘핫100’ 1위를 탈환했다. 미국 힙합 스타인 래퍼 21 새비지(Savage)‘의 ’아메리칸 드림‘이 지난 주에 이어 이번 주에도 ’빌보드 200‘ 정상을 지켰다. 미국 팝스타 아리아나 그란데의 새 싱글 ’예스, 앤드(yes, and)?‘가 2주 연속 ’글로벌 200‘ 1위에 올랐다.[서울=뉴시스]