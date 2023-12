대세 그룹 ‘에이티즈(ATEEZ)’가 내년 1월 네 편의 뮤직비디오를 공개한다.25일 소속사 KQ엔터테인먼트에 따르면, 에이티즈는 프로젝트 ‘투 디 에이(To the A)’ 일환으로 내달 3·10·17·24일 각각 한편 씩 총 네 편의 뮤직비디오를 선보인다.우선 26일 공개하는 ;월드 에이 프리뷰(World A Preview)‘를 통해 뮤직비디오를 포함 내년 활동에 대한 청사진을 예고한다.앞서 에이티즈는 지난 1일 발매한 정규 2집 ’더 월드 에피소드 파이널 : 윌(THE WORLD EP.FIN : WILL)‘로 미국 빌보드 메인 앨범차트 ’빌보드 200‘ 1위를 차지하는 등 명실상부 글로벌 그룹이 됐다. 또 멤버 전원이 이 앨범 크레디트에 이름을 올리고 팀 처음으로 유닛곡과 솔로곡을 싣는 등 스펙트럼을 넓히고 있다.내년 1월 27~28일 서울 잠실 실내체육관에서 여는 새 월드투어 ’투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워(TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER)‘는 일찌감치 매진됐다. 내년 2월 3~4일엔 일본 사이타마 슈퍼 아레나 무대에 오른다.한편 에이티즈는 이날 오후 5시10분 영종도 인스파이어 아레나에서 생방송으로 진행되는 SBS TV ’2023 SBS 가요대전‘에 출연한다.[서울=뉴시스]