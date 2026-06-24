손님들과 의기투합한 현대백화점… 환경보호 위해 ‘서해 갯벌 1500평’ 샀다

소비자가 부지 사고 기업이 재원 매칭하는 새로운 환경보호 모델 제시
전북 부안 연안 매입해 환경부 산하 자연환경국민신탁에 영구 위탁
월드비전과 공동 진행한 ‘내 갯벌 갖기’ 프로젝트의 실질적 결실
도심 수목 식재 이어 해양 생태계까지 참여형 친환경 사업 다각화
유통업체와 소비자가 재원을 모아 파괴 위험에 처한 연안 생태계를 직접 매입해 보전하는 시도가 성과를 거두었다. 현대백화점은 국제구호단체 월드비전과 공동으로 전북 부안 일대의 연안 습지 5000㎡(약 1500평)를 확보해 자연환경국민신탁에 영구 기탁했다고 24일 전했다.
수탁 기관인 자연환경국민신탁은 법정 보호 가치가 높은 생태 자산을 인수해 지속 가능하게 관리하는 환경부 산하 특수법인이다.
이번 기탁 부지는 지난해 여름 시작된 ‘내 갯벌 갖기’ 프로젝트를 통해 마련됐다. 소비자가 1.65㎡당 1만5000원을 출자하면 기업이 동일한 액수의 후원금을 얹는 매칭 그랜트 구조로 운영됐다. 모인 재원으로 월드비전이 사유지였던 부안 갯벌을 사들였고, 이를 공공 신탁 자산으로 넘겨 개발 행위가 불가능한 영구 보전 지역으로 묶은 것이다. 해당 사유지 매입 비용은 총 5000만 원 규모다.
양명성 현대백화점 영업전략담당 상무는 소비자의 주도적 참여와 기업의 재정적 뒷받침이 결합해 실질적인 생태계 보호 성과를 냈다는 점에서 유의미하다고 평가하며, 향후에도 환경 보전에 기여할 수 있는 실행형 프로그램을 지속적으로 발굴하겠다고 설명했다.
해당 유통사는 도심과 해양을 아우르는 친환경 기부 사업을 전개해 오고 있다. 지난 2024년부터 서울시 및 시민단체 생명의숲과 연계해 도심 녹지를 확충하는 ‘내 나무 갖기’ 사업을 추진 중이며, 최근에는 서울숲 내에 ‘그린프렌즈 가든’을 조성해 시민 참여형 정원 가꾸기 활동을 지원하는 등 환경 경영의 외연을 넓히고 있다.
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