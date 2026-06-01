최용호 갤럭시 대표, 뉴욕증권거래소 인터뷰…“피지컬 AI로 미래 엔터테인먼트 표준 만들 것”

피지컬 AI 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션의 최용호 대표가 뉴욕증권거래소(NYSE) 인터뷰를 통해 AI와 로봇, 엔터테인먼트 산업의 융합 방향과 기업의 중장기 성장 전략을 제시했다.
최 대표는 인터뷰에서 “기존 콘텐츠 산업이 디지털 기술 발전과 함께 새로운 전환점을 맞고 있다고”면서 “단순히 콘텐츠를 제작하고 소비하는 구조를 넘어 AI와 로봇이 결합된 새로운 형태의 엔터테인먼트 생태계가 형성될 것이다”고 전망했다.
그는 갤럭시코퍼레이션의 성장 전략을 ‘오늘(Today)·내일(Tomorrow)·모레(Future)’라는 세 단계 비전으로 설명했다. 현재는 아티스트 IP를 활용한 미디어·커머스 사업을 통해 수익 기반을 구축하는 단계이며, 향후에는 AI와 로봇 기술을 활용해 IP의 활용 범위를 확대한다는 계획이다.
‘내일’ 단계에서는 AI와 로봇을 활용해 아티스트가 시간과 공간의 제약 없이 다양한 콘텐츠를 생산할 수 있는 환경을 구축하고, 궁극적으로는 인간과 피지컬 AI가 공존하는 새로운 산업 구조를 만들어간다는 구상이다.
최 대표는 이러한 비전의 핵심 프로젝트로 2026년 개관 예정인 ‘갤럭시 로봇파크’를 소개했다. 해당 공간은 로봇과 인간이 함께 공연과 콘텐츠를 선보이는 형태로 운영될 예정이며, 기존 공연 산업이 가진 물리적 한계를 보완하는 역할을 목표로 하고 있다.
그는 “콘텐츠 산업은 생산과 소비의 개념을 넘어 지속적으로 진화하는 형태로 변화하고 있다”며 “기술과 문화의 융합을 통해 새로운 시장을 만들어 가는 것이 기업의 과제”라고 말했다.
최 대표는 “기업의 목표는 단순히 시장 점유율 확대가 아니라 기존에 존재하지 않았던 산업을 개척하는 것”이라며 “K-컬처와 피지컬 AI의 결합을 통해 미래 엔터테인먼트 산업의 방향성을 제시하겠다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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