SK이노, 베트남 3.3조 LNG사업 닻 올려

기반시설 착공 “산업 생태계 조성”
SK이노베이션은 베트남 국영 석유가스그룹(PVN) 산하 발전사 PV파워, 현지 기업인 나수(NASU)와 구성한 컨소시엄이 18일 베트남 응에안성 떤마이 지역에서 ‘뀐랍 액화천연가스(LNG) 프로젝트’ 기반 시설 착공식을 개최했다고 19일 밝혔다.
총사업비는 23억 달러(약 3조3000억 원) 규모로, 하노이에서 남쪽으로 약 220km 떨어진 응에안성 뀐랍 지구에 1.5GW급 LNG 복합화력발전소와 LNG 터미널을 건설하는 사업이다. 2030년 12월 상업 운전 개시가 목표로 이날 착공식에는 추형욱 SK이노베이션 대표와 레띠엔쩌우 베트남 부총리 등 양국 주요 인사 300여 명이 참석했다.
SK이노베이션은 이 프로젝트에 자사의 ‘특화 에너지-산업 클러스터(SEIC)’ 모델을 적용할 계획이다. 발전소에서 생산한 전력을 인근 첨단 산업단지와 인공지능(AI) 데이터센터에 공급하는 방식으로, 단순 전력 공급을 넘어 베트남 첨단 산업 생태계 조성까지 지원하겠다는 구상이다. 이를 위해 최태원 SK그룹 회장 등 최고 경영진은 베트남 최고 지도부와 수차례 면담하며 사업 기반을 다져왔다.
추 대표는 이날 행사에서 “이번 착공은 베트남 전력난 해소와 첨단 산업 생태계 조성의 초석”이라며 “2030년 상업 운전 목표를 달성할 수 있도록 파트너사들과 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.
이민아 기자 omg@donga.com
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