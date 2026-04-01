챗GPT에 “크림 추천해줘”… 업계 첫 전용 앱 출시

아모레퍼시픽이 오픈AI의 챗GPT에 ‘아모레몰’ 애플리케이션(앱)을 출시했다고 31일 밝혔다.
앱 인 챗GPT(챗GPT 앱)는 오픈AI가 2025년 10월 공식 오픈한 서비스다. 전 세계 9억 명 이상의 챗GPT 사용자가 대화 중 앱을 이용해 다양한 외부 서비스를 활용할 수 있도록 한 것이 특징이다.
아모레퍼시픽은 이번 ‘아모레몰’ 앱 출시로 국내 뷰티 업계 중 최초로 챗GPT 앱을 개설해 국내외 사용자에게 AI 기반 뷰티 쇼핑 경험을 제공할 수 있게 됐다.
아모레몰 챗GPT 앱은 사용자가 챗GPT와의 대화 속에서 아모레퍼시픽의 다양한 브랜드 제품을 탐색하고 비교할 수 있도록 설계했다. 피부 타입과 고민, 사용 목적 등에 적합한 제품 추천은 물론 제품 간 성분·효능·가격 비교도 대화형으로 간편하게 확인할 수 있다. 추천 로직에는 아모레퍼시픽의 오랜 기간 축적된 뷰티 데이터와 전문 지식이 반영돼 개인 맞춤형 상담 수준의 답변을 받아볼 수 있다.
아모레퍼시픽의 이번 챗GPT 앱 출시는 향후 중장기 비전 실현을 위한 과제 중 하나인 ‘인공지능(AI) 퍼스트’ 전략의 일환으로 추진됐다. 앞서 아모레퍼시픽은 자사몰 내 AI 챗봇 서비스인 ‘아모레챗’을 선보인 데 이어 올해 글로벌 AI 플랫폼으로 서비스 범위를 확장한 것이다. 향후 챗GPT 앱 기능의 고도화를 통해 결제, 배송 연동까지 서비스를 단계적으로 확대하며 AI 에이전틱 커머스 시대에 선제적으로 대응해 나간다는 방침이다.
아모레퍼시픽은 생성형 AI를 활용한 뷰티테크 서비스도 지속해서 선보이고 있다.
미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 정보기술(IT) 전시회 CES 2024에서는 AI를 접목한 입술 진단 및 관리, 메이크업 제품 ‘립큐어빔’을 공개했다. 센서가 사용자의 입술 수분 상태를 진단하면 솔 형태의 화장품 도포 장치에서 개인에게 최적화된 가시광선이 나와 입술 케어를 돕는다. 립큐어빔은 CES 2024 혁신상을 받았다.
이어 지난해 CES 2025에서는 맞춤형 메이크업 가상 체험 솔루션인 ‘워너-뷰티 AI’로 혁신상을 수상했다. 올해 개최된 CES 2026에서는 피부 촬영 이미지를 바탕으로 피부 임상 전문가의 평가를 딥러닝해 개발한 ‘AI 피부 분석 및 케어 솔루션’을 선보인 바 있다.
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