달리는 차 안에서 집안 가전 조절… ‘삼성전자·현대차’ 초연결 시대 가속화

작년 홈투카 이어 카투홈까지 가동하며 양방향 연결 체계 완성
삼성전자가 현대자동차그룹과 손잡고 자동차 내부에서 거주 공간의 기기들을 제어하는 카투홈 서비스를 23일부터 본격적으로 개시한다.
차량 인포테인먼트 화면 조작으로 실내 가전 실시간 관리 가능
위치 인식 기반 자동화 기능 도입해 쾌적한 귀가 환경 조성
주거와 이동 수단의 경계를 허무는 사용자 맞춤형 일상 실현
지난해 9월 집에서 차량 상태를 확인하고 제어하던 홈투카 기능을 선보인 데 이어, 이번에 차량에서 집을 조절하는 기능까지 추가하면서 이동 수단과 주거지를 잇는 양방향 연결 생태계가 구축됐다.
운전자는 주행 중 차량 내부에 탑재된 화면을 조작해 실내 냉방기, 공기 질 관리 기기, 청소 로봇, 조명 등 스마트싱스 플랫폼에 등록된 주요 가전들을 원격으로 관리할 수 있다. 현대 블루링크나 기아 커넥트를 이용하는 고객은 차량 내 설치된 앱의 정보 무늬를 스마트폰으로 읽어 계정을 연동하면 즉시 해당 기능을 활용할 수 있다.
차량의 위경도 좌표를 활용한 지능형 자동 실행 기능도 핵심이다. 귀가 시 차량의 위치가 거주지에 근접하면 조명이 켜지고 공조 시스템이 가동되어 사용자를 맞이할 준비를 마친다. 반대로 외출 시 차량이 집에서 일정 거리 이상 멀어지면 내부의 모든 전등과 불필요한 가전 전원이 차단되며 청소 로봇이 작동을 시작하는 방식이다.
현재 이 서비스는 2022년 말 이후 생산된 인포테인먼트 플랫폼 적용 차량에서 이용할 수 있으며, 삼성전자는 향후 소프트웨어 갱신을 통해 지원 대상 차종을 점진적으로 넓힐 방침이다.
삼성전자 관계자는 이번 서비스가 단순한 기능 추가를 넘어 이동과 주거라는 두 공간이 하나의 생활권으로 묶이는 온전한 일상을 제공할 것이라고 설명했다. 양사는 앞으로도 긴밀한 기술 협력을 통해 모빌리티와 주거 환경을 잇는 차별화된 연결 경험을 지속적으로 발굴해 나갈 계획이다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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