‘mom편한 꿈다락’으로 지역 간 돌봄 격차 해소

롯데는 그룹의 비전인 ‘라이프타임 밸류 크리에이터’에 맞춘 사회공헌 활동을 전개하고 있다. 영유아부터 청년, 군 장병까지 전 세대가 삶의 가치를 높일 수 있도록 다양한 활동을 통한 사회적 가치 창출을 지속하고 있다.
롯데는 2017년 ‘엄마가 편안한 세상을 만들겠다’는 취지로 ‘맘(mom)편한’ 사회공헌 사업을 시작했다. ‘mom편한 꿈다락’은 방과후 돌봄 기관인 지역아동센터의 환경을 개선하는 프로젝트다. 2017년 전북 군산시 회현면에 1호 센터를 조성한 이후 지난해 12월 부산 동구 100호점을 개소하며 프로젝트 범위를 전국 15개 시도로 확대했다. 전체 센터의 60% 이상을 비수도권에 조성해 지역 간 돌봄 환경 격차 해소에도 기여했다.
어린이들의 놀이 환경 조성과 교육 환경 불평등 완화를 위한 ‘mom편한 놀이터’ 사업도 진행하고 있다. 지난달 경북 칠곡군 호국평화기념관에서 ‘mom편한 실내 놀이터’ 준공식을 개최하며 전국 32호점까지 조성을 완료했다. 롯데는 지역 아동돌봄 환경 개선에 이바지한 공로를 인정받아 2024년 11월 ‘제13회 대한민국 나눔국민대상’에서 국무총리상을 받았다.
또한 롯데는 보건복지부, 초록우산과 함께 ‘롯데 mom편한 가족상’을 신설했다. 출산·양육, 가족나눔, 가족다양성 등 3개 부문에서 일상에서 가족의 가치를 실천하며 사회에 긍정적인 변화를 만들어가는 개인과 단체를 발굴해 격려하기 위해 마련됐다.
롯데는 청년들과 함께하는 사회공헌 활동도 확대하고 있다. 롯데는 2022년부터 청년들과 ESG 관점에서 사회 문제 해결 방안을 모색하는 ‘밸유 for ESG’를 운영하고 있다. 청년들이 지역 사회 문제 해결을 위한 프로젝트를 직접 기획하고 실행할 수 있도록 지원하는 활동으로 지난해 11월 ‘밸유 for ESG 4기’ 발대식을 개최했으며 참가자들은 올해 4월까지 ESG 관련 사회공헌 프로젝트를 수행한다.
국가를 위해 헌신하는 군 장병들을 위한 ‘청춘책방’ 사업도 이어가고 있다. 2016년 시작된 ‘청춘책방’은 장병들이 복무 기간 동안 독서를 통해 인문학적 소양을 키우고 자기 계발을 할 수 있도록 독서카페 형태의 병영 도서관 조성을 지원하는 사업이다.
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