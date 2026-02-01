한화에어로, 협력사 R&D에 국내 최대 300억 지원

공동연구 첫해 성과는 협력사 환원
한화에어로스페이스가 협력사의 국방첨단기술연구개발(R&D)자금 용도로 300억원을 지원하기로했다. 또 협력사에 금융 지원을 하는 동반성장펀드도 기존의 3배로 규모를 늘리는 등 협력사의 경제적 부담을 완화하는 정책도 시행한다.
동반성장펀드 3배로 늘려 1500억
한화에어로스페이스는 3일 경남 창원시 3사업장 R&D 센터에서 협력사 56곳과 김경수 지방시대위원장 및 지역 국회의원, 지방자치단체 관계자 등이 참석한 가운데, ‘방산·항공우주산업 혁신을 위한 상생협력 선포식’을 열고 이 같은 내용을 발표했다.
한화에어로스페이스는 ‘혁신 성과 공유제’를 통해 협력사가 핵심 부품 국산화 등 R&D에 나설 경우 개발비를 포함해 연구활동비, 시설투자, 인프라 등 간접 비용까지 전액을 지원하기로 했다. 협력사가 정부 주도 중소기업 R&D 프로그램에 참여할 때 필요한 부담금도 모두 회사가 부담할 예정이다. 회사 관계자는 “총 300억 원의 지원금 규모는 방산업계 최대 규모”라고 설명했다.
공동 연구로 창출한 지식재산권은 협력사와 공유하고, R&D 결과가 개발 첫해 성과로 이어질 경우 이 성과를 모두 협력사에 환원하는 방안도 포함됐다. 이후에도 50% 이상의 성과를 협력사에 돌려주고, 물량도 보장해 협력사가 안정적으로 성장할 수 있는 방안을 제시했다.
한화에어로스페이스는 협력사를 대상으로 운영하던 금융 지원 제도인 동반성장펀드 규모를 기존 500억 원에서 1500억 원으로 3배로 늘리기로 했다. 또 방위산업공제조합과 공동으로 수출 계약 과정에서 발생하는 협력사 금융 부담을 완화하는 방안도 실시할 예정이다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
