광동제약, 공정거래 자율준수 프로그램 강화… ‘윤리·준법경영’ 지속

윤리·투명 경영 실천 다짐하며 CP 조직 독립성 확대
광동제약 22일 경기도 과천 본사에서 ‘공정거래 자율준수 프로그램(Compliance Program, 이하 CP) 강화 선포식’을 열고, 윤리경영과 준법경영 실천 의지를 밝혔다.
공정거래 문화 내재화·상생 가치 확산 추진
상시 점검 체계로 선제적 위기관리 강화
ISO 통합 인증 기반 준법경영 체계 고도화
대표이사 직속 독립조직으로 CP 위상 격상
CP는 기업이 공정거래법을 비롯한 관련 법규를 스스로 준수하기 위해 도입하는 내부 관리 시스템으로, 교육과 점검, 사전 감시 체계를 포함한다.
광동제약은 이번 선포식을 계기로 조직 투명성과 신뢰도를 높이고, 리스크 관리 역량을 강화하겠다는 계획이다. 올해 중점 추진 과제로는 ▲공정거래 자율준수 문화의 조직 내 확산, ▲협력사와의 상생을 통한 사회적 가치 실현, ▲상시 점검 체계 기반의 선제적 위기관리 강화를 제시했다.
회사는 윤리경영을 핵심 경영 가치로 삼아 제도적 기반을 확대해왔다. 2023년에는 부패방지경영시스템(ISO 37001)과 준법경영시스템(ISO 37301) 통합 인증을 획득해 글로벌 수준의 준법·윤리경영 체계를 공식 인정받았다.
CP 제도 도입 이후 ▲전담조직 구성, ▲임직원 대상 교육 프로그램 운영, ▲자율준수 편람 발간, ▲사전 감시체계 구축 등 실질적인 제도 운영을 강화해왔다. 올해는 기존 CP실을 ‘독립 부문’으로 격상하고 대표이사 직속으로 편제해 독립성과 실행력을 높였다.
광동제약 관계자는 “CP는 단순한 법규 준수를 넘어 기업의 지속가능경영을 뒷받침하는 핵심 가치다. 투명하고 책임 있는 경영을 통해 신뢰받는 기업으로 자리매김하겠다”고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
