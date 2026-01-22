‘샤넬’도 들어왔다… 네이버 하이엔드, 럭셔리 뷰티 강화

네이버는 명품 브랜드 서비스 ‘하이엔드’에 샤넬 뷰티 브랜드스토어가 입점했다고 22일 밝혔다.
샤넬 뷰티 브랜드스토어에는 립스틱, 쿠션 등 메이크업 상품부터 향수, 스킨케어 라인과 시즌 컬렉션 한정판 상품 등 공식 뷰티 상품이 순차적으로 들어설 예정이다. 네이버는 비주얼 중심의 브랜드 콘텐츠를 통해 샤넬 공식몰의 다양한 상품 라인업을 선보일 계획이다.
샤넬 뷰티의 공식 프리미엄 선물 포장 서비스도 제공된다. 이와 함께 샤넬 통합 멤버십인 ‘샤넬코드’ 가입도 가능해 멤버십 혜택도 동일하게 누릴 수 있다. 네이버 브랜드스토어에서 구매한 모든 샤넬 상품은 무료 배송된다.
네이버와 샤넬 뷰티는 이번 입점을 시작으로 차별화된 럭셔리 쇼핑 경험을 제공하기 위해 다양한 혜택과 서비스를 지속 확대한다는 계획이다.
네이버는 2020년부터 럭셔리 뷰티 브랜드 경쟁력을 강화해왔다. 이에 럭셔리 뷰티의 지난해 거래액은 지난해 같은 기간보다 29% 늘었고, 오픈 초기 대비 입점 브랜드 수도 약 5배 증가했다. 앞으로도 하이엔드를 통해 더욱 강화된 럭셔리 뷰티 라인업을 선보인다는 방침이다.
네이버 관계자는 “네이버 브랜드스토어는 안정적인 플랫폼 인프라와 AI 추천 기술, 데이터 분석 등이 가능하기 때문에 빠르게 변화하는 AX 환경에서 새로운 기술 실험과 사용자 접점을 넓히려는 명품 브랜드와의 협업이 확대되고 있다” 며 “개편한 하이엔드 서비스를 통해 사용자들에게 차별화된 혜택과 신뢰도 높은 쇼핑 경험을 제공하기 위해 지속적으로 노력할 것” 이라고 말했다.
댓글 0