“전 커피 대신 차요”… 스타벅스 20대 티 음료 판매량 20%↑

20대 소비자 사이에서 티 음료 선호도가 높아지는 모양새다.
스타벅스코리아는 지난해 20대 티 음료 판매량이 전년 대비 약 20% 증가했다고 12일 밝혔다. 전체 티 음료 판매량이 8% 성장한 것을 고려하면, 특히 20대에서 증가세가 두드러진 것이다.
스타벅스는 지난해 30여 가지의 티 음료를 판매했다. 이중 20대 고객이 가장 많이 구매한 음료는 ‘자몽 허니 블랙티’로 조사됐다. 자몽 허니 블랙티는 올해로 출시 10주년을 맞은 스타벅스 대표 음료 중 하나로, 20대 고객 대상 연간 약 300만 잔의 판매고를 올렸다. 또한 지난 2024년 티 음료 최초로 누적 판매량 1억 잔을 돌파하기도 했다.
2위는 ‘유자 민트 티’가 차지했다. 유자 민트 티는 전통적인 차 재료인 유자를 활용한 색다른 민트 티다. 3위와 4위는 말차 인기에 힘입어 ‘제주 말차 라떼’, ‘말차 글레이즈드 티 라떼(시즌 종료)’가 각각 선정됐다. 5위는 진하게 우려낸 블랙 티와 부드러운 우유가 만난 ‘스타벅스 클래식 밀크 티’가 이름을 올렸다.
스타벅스는 젊은 층에서 향, 색감, 온도까지 다양하게 즐길 수 있는 티에 대한 수요가 당분간 계속될 것으로 보고 있다. 이에 올해 1월 출시한 뉴이어 시즌 음료 중 절반을 티 음료로 구성했다.
스타벅스 최현정 식음개발담당은 “젊은 고객층이 커피뿐만 아니라 티도 즐기고 있다는 점에서 여러 티 베리에이션 음료를 선보이기 위해 노력하고 있다”며 “자몽 허니 블랙티와 같은 스테디셀러부터 커스텀 레시피로 인기를 끌고 있는 제주 말차 라떼까지, 20대 고객들이 스타벅스에서 다채로운 ‘티 경험’을 할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
