‘두번접는 혁신 스마트폰’ 삼성전자 갤럭시Z 트라이폴드… CES 2026 최고제품 수상

미국 유명 IT매체 씨넷 선정 2관왕
OLED TV ‘S95H’·스피커 ‘뮤직 스튜디오 5’도 부문 수상
총 27개 CES 혁신상… 기술력 뽐낸 삼성전자
삼성전자는 12일 CES 2026에서 글로벌 기술력을 다시 한번 입증했다고 밝혔다. 신제품인 갤럭시Z 트라이폴드가 미국 IT 전문매체 씨넷(CNET)이 선정한 ‘Best of CES 2026’에서 최고의 제품(Best Overall Winner)과 최고의 모바일 기술(Best Mobile Tech) 부문을 동시에 수상했다.
씨넷은 CES 공식 파트너사로, 미국소비자기술협회(CTA)와 협력해 40여 명의 테크 전문가와 함께 출품작을 심사한다. 혁신성, 소비자 편의성, 기술 완성도 등을 기준으로 총 22개 부문에서 63개 제품을 선정하며, 그중 한 제품을 최고의 제품으로 뽑는다.
씨넷은 갤럭시 Z 트라이폴드를 스마트폰과 태블릿을 결합한 완전한 하이브리드 디바이스라고 평가했다. 슬림한 폼팩터(기기 구조의 형태와 두께를 의미함) 속에 실용성과 세련된 디자인을 모두 갖춘 점을 높이 샀다. 삼성전자가 폴더블 기술을 한 단계 끌어올리며 모바일 기기의 진화 방향을 제시했다고 총평했다.
‘최고의 TV 또는 홈 시네마(Best TV or Home Theater)’ 부문에서는 삼성전자의 OLED TV S95H 라인업이 수상의 영예를 안았다. 씨넷은 해당 제품이 전작 대비 밝기가 35% 향상됐다며 CES 전시 현장에서 가장 돋보인 OLED TV 중 하나로 평가했다. 삼성 OLED TV 최초로 번인 방지 기술을 적용해 장시간 동일 화면 시청 시에도 화질 손상을 최소화했다고 소개했다.
이용자는 삼성 아트 스토어의 약 5000여 점의 예술작품을 초고화질로 감상할 수 있으며, 벽면에 완전히 밀착 설치 가능한 제로 갭 월 마운트(Zero Gap Wall Mount)도 지원된다고 한다.
‘최고의 홈 오디오(Best Home Audio)’ 부문에서는 삼성의 신형 스피커 뮤직 스튜디오 5(Music Studio 5)가 수상했다. 이 제품은 라이프스타일 TV 더 세리프(The Serif)를 디자인한 프랑스 가구 디자이너 에르완 부홀렉(Erwan Bouroullec)이 설계했다.
스피커 본체는 예술작품 같은 디자인을 갖추었으며, 블루투스와 와이파이를 모두 지원해 사용자가 손쉽게 음악을 감상할 수 있다.
삼성전자는 CES 주최 기관인 미국소비자기술협회(CTA)가 수여하는 CES 혁신상에서도 총 27개 부문을 수상했다. 세부적으로는 영상디스플레이 12개, 생활가전 4개, 모바일 3개, 반도체 7개, 하만(Harman) 부문 1개가 포함됐다.
삼성전자는 이번 CES를 통해 폴더블폰을 넘어 디스플레이, 오디오, 반도체까지 전 사업 분야에서 혁신 성과를 입증하며 차세대 기술 리더십을 증명한 것으로 평가받고 있다.
