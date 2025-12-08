한국콜마, 효소안정화 신기술 개발… 고기능화장품 개발속도 빨라진다

탄산칼슘 결정 보호막 기술 개발
고온 100일 이상 효소 활성 유지
다양한 성분 적용해 기능성 제형 확대
글로벌 시장 공략 위한 경쟁력 강화
한국콜마는 8일 피부 기능을 향상시키는 효소의 안정성을 극대화하는 혁신 기술을 개발했다고 밝혔다. 이 기술은 그동안 효소가 온도, 산도(pH) 등의 외부 환경 변화에 매우 민감해 화장품 적용에 어려움이 있었던 문제를 해결하는 데 주목받고 있다. 이번 신기술로 효소를 안정적으로 사용할 수 있게 되면서, 고기능성 프리미엄 화장품 개발에 탄력이 붙을 전망이다.
한국콜마는 황이택 동아대학교 교수 연구팀과 협력해 ‘인오가닉 피커링(Inorganic Pickering)’이라는 무기화합물인 탄산칼슘 기반의 효소 안정화 기술을 공개했다. 이 기술은 탄산칼슘 결정 내부에 효소를 고정시키는 ‘인 시추(in situ, 현장 형성)’ 방식을 적용, 효소 주변에 견고한 보호막을 형성해 외부 환경 자극으로부터 효소를 보호하는 원리다.
탄산칼슘은 석회암, 대리석, 조개껍데기 등에서 발견되는 무기물로, 단단한 결정 구조를 갖고 있어 효소 보존에 효과적이라고 한다. 이 연구 성과는 고분자 및 바이오소재 분야에서 영향력 있는 학술지인 ‘카보하이드레이트 폴리머(Carbohydrate Polymers)’에 게재됐다.
일반 효소는 상온에서 2~3일 내에 활성이 급감하지만, 인오가닉 피커링 기술을 적용한 효소는 45도 고온에서도 100일 이상 활성을 유지하는 것으로 나타났다. 이외에도 센텔라아시아티카 정량추출물(TECA)과 히알루론산 등 다양한 화장품 성분과의 동시 적용에도 성공해 제형 제조의 폭을 넓혔다. 한국콜마는 이 기술을 기반으로 고기능성 화장품 라인업을 확대하고, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보할 계획이다.
한국콜마 관계자는 “변질이 쉽던 성분들의 한계를 극복했다는 점에서 의미가 크다. 이번 기술로 화장품 성분과 제형의 스펙트럼을 크게 넓히고, 차별화된 경쟁력을 갖출 것”이라고 말했다.
댓글 0