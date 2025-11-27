바이오플라스틱 전문기업 한새, 국내 첫 TUV Biobased OK 인증 획득

PLA(폴리락트산) 기반 생분해성 필터로 바이오플라스틱 전환 선도
PLA 필터, CO₂e 최대 72% 감축… “숲 조성 이상의 탄소 절감 효과”
바이오플라스틱 전문 기업 ㈜한새가 국내 최초로 TUV Biobased OK 인증 1호를 획득했다고 밝혔다.
이번 성과는 인천시의 ‘바이오플라스틱 지원센터 구축사업’을 통해 국내 시험기관인 한국건설생활환경시험연구원(KCL)에서 TUV Biobased OK 인증을 발급할 수 있는 체계가 마련된 이후 첫 번째로 탄생한 인증 사례다.
한새는 PLA(폴리락트산) 기반 바이오매스 필터 기술을 개발해 필터의 모든 구성 요소를 생분해성 소재로 구현했다. 이번에 인증을 받은 ‘한새 PLA 필터’는 KCL-TUV 연계 인증 체계를 통해 국내에서 발급된 첫 TUV Biobased OK 인증 제품으로, 국제 기준에 따라 바이오매스 기반 소재임을 공식적으로 인정받았다.
한새 PLA 필터는 기존 PP·PET 필터 대비 화학적 재활용 공정을 적용할 경우 온실가스 배출량(CO₂e)을 최대 72%까지 감축할 수 있는 것으로 분석됐다. 한새는 PLA를 가수분해해 원료로 회수하는 자체 재활용 공정도 확보해 소재 단계에서부터 순환 체계를 고려한 솔루션을 제시하고 있다.
국내 공기청정기 필터를 한새 PLA 기반 생분해성 필터로 전환할 경우, 연간 약 1만 7,700톤의 CO₂e 감축이 가능할 것으로 추정된다. 이는 198만 그루의 나무가 1년간 흡수하는 탄소량과 동일한 수준이다. 같은 감축 효과를 숲 조성만으로 달성하기 위해서는 약 278조 원에 달하는 비용이 필요한 규모로, 한새의 기술이 탄소중립 실현을 위한 현실적인 대안으로 평가받는 이유다.
현재 국내에는 생분해성 플라스틱의 재활용 절차가 명확하게 규정돼 있지 않은 상황이다. 한새는 인천강소연구개발특구 규제샌드박스 실증특례 사업을 통해 생분해성 플라스틱 수거·재활용 체계의 법제화를 추진하고 있으며, 국내 최초의 ‘생분해성 필터 순환 시스템’ 구축 모델을 마련하는 것을 목표로 하고 있다.
한새 송세길 대표는 “제품 개발과 인증 획득을 넘어, 생분해성 플라스틱의 생산-사용-회수-재활용으로 이어지는 전 과정을 하나의 순환 구조로 연결하는 실증 모델을 제시함으로써, 국내 바이오플라스틱 산업 전반의 제도 정비와 산업 생태계 고도화에도 기여하겠다”고 밝혔다.
한편, 한새는 인천시 APEC SOM3 부설 전시회에 초청돼 PLA 기반 필터 기술과 국내 1호 TUV Biobased OK 인증 사례를 공개했다. 전시를 통해 국내 생분해성 필터 기술의 경쟁력을 국제사회에 소개했으며, PLA 필터의 바이오매스 인증과 탄소 감축 효과에 대해 해외 전문가들의 주목을 받았다.
