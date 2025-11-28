시각장애인 위한 ‘점자달력’ 8000부 제작

“카카오 점자달력은 시각장애인 당사자의 의견을 반영하고자 노력해 높은 완성도로 제작됐습니다. 특히 시각장애 영유아에게 흥미와 학습적 자극을 제공하는 수업 교재로서의 활용도도 높습니다.” (서울효정학교 고웅재 교장)
카카오가 올해도 시각장애인들에게 ‘손끝으로 만나는 달력’ 선물에 나섰다. 11월 4일 한글 점자의 날을 맞아 제작한 총 8000부의 ‘2026 카카오 점자달력’은 연말까지 전국 시각장애 특수학교와 유관 기관, 시각장애인 단체 등에 순차 배포되고 있다.
카카오 점자달력은 ‘더 가깝게, 카카오’라는 그룹 통합 상생사업 슬로건 아래 지난해부터 추진해 온 상생 활동 중 하나다.
현장 호응에 힘입어 올해는 전년 대비 수량을 167% 늘려 총 8000부를 제작했다. 주요 배포처는 △전국 시각장애 특수학교 학생 및 교직원(2200부) △한국시각장애인연합회를 비롯한 시각장애 기관(5200부) 등이다. 비장애인들도 경험해볼 수 있도록 카카오메이커스를 통해 600부를 판매하고 판매액 전액은 시각장애 영유아(0∼5세) 특수학교인 서울효정학교에 기부할 예정이다.
카카오 점자달력은 시각장애인들이 손끝으로 캐릭터를 느끼고 이해할 수 있도록 설명을 점자로 만들고 라이언·어피치 등 캐릭터 위에 촉각선을 넣은 것이 특징이다. 올해는 매달 있는 주요 기념일 설명과 이에 관련된 아이템 일러스트도 촉각선으로 표현했다.
사용자 편의를 위해 세부 사항도 개선했다. 달력의 주요 기능과 점자 표기법(음력·스티커 기호 등)을 설명하는 ‘점자달력 사용설명서’를 추가했다. 촉각스티커는 ‘생일·시험·중요·여행·병원’ 등 생활 속 주요 일정을 점자로 표시할 수 있도록 세분화했으며 기념일·휴일 모아보기의 글자 크기를 확대해 가독성도 높였다.
김혜일 카카오 디지털접근성책임자(DAO)는 “카카오 점자달력은 디지털 플랫폼의 경험을 아날로그로 확장해 시각장애인들에게 새로운 세상을 열어주는 상징적인 프로젝트”라며 “학생뿐만 아니라 다양한 연령층의 시각장애인에게 실질적인 도움을 줄 수 있도록 노력했다”고 말했다.
