알뜰폰 사업자와 손 잡고 전용 플랫폼 ‘알닷’ 출시

LG유플러스가 중소 협력사를 대상으로 한 다양한 지원을 인정받아 ‘2024년 동반성장지수 평가’에서 최우수 기업으로 선정됐다. 이로써 LG유플러스는 7년 연속 최고 등급을 유지하게 됐다.
동반성장위원회가 매년 발표하는 동반성장지수는 국내 230개 기업의 동반성장 수준을 상대평가해 △최우수 △우수 △양호 △보통 △미흡 등 5개 등급으로 평가한 지표다.
LG유플러스는 중소 협력사를 위해 금융, 기술개발, 경영 등 다양한 분야의 지원책을 운영하고 있다. 거래대금은 월 4회, 100% 현급으로 지급하고 있으며 자금난을 겪고 있는 협력사에는 납품 대금을 조기 지급해 유동성 확보와 재무구조 안정화에 기여하고 있다. 금융기관과도 연계해 ‘동반성장펀드’ ‘네트워크론’ ‘상생결제제도’ 등 직접적인 재정지원을 추진하고 있다.
기술 개발을 위한 인프라가 열약한 중소 협력사를 위해 장소와 장비를 제공하는 ‘NW장비 테스트베드’ ‘IoT 인증센터’ 등도 운영 중이다. 중소협력사가 개발한 기술을 침해당하지 않고 지킬 수 있도록 ‘기술자료 임치제도’ ‘영업비밀 원본증명서비스’ 등도 제공한다.
협력사뿐 아니라 중소 알뜰폰 사업자와의 상생도 도모하고 있다. 지난해 5월 알뜰폰 전용 플랫폼 ‘알닷’을 출시, 1년 만에 가입자 30만 명을 모으며 중소 알뜰폰 사업자의 성장에 기여하고 있다는 평가다. ‘알닷’은 600여 개 알뜰폰 요금제를 한눈에 비교하고 비대면 셀프 개통을 지원하는 온라인 플랫폼이다. 알닷 이용 고객은 LG유플러스 망으로 알뜰폰 사업을 하는 25개 파트너사 요금제를 비교하고 원하는 요금제를 선택해 단 5분 만에 개통할 수 있다.
LG유플러스는 알닷 가입자 증가 배경으로 고객 불편을 해소하기 위해 개발한 특화 서비스를 꼽았다. 알닷은 올 1월 고객이 가입 정보와 데이터 사용량 등을 손쉽게 확인할 수 있는 ‘알닷케어’ 서비스를 내놓았다. 알닷케어는 출시 4개월 만에 이용 건수 39만 건을 돌파하는 성과를 거뒀다.
이 밖에도 알닷은 고객별 이용 패턴에 기반해 맞춤형 요금제를 추천하는 서비스와 외국인·미성년자도 편리하게 알뜰폰에 가입할 수 있는 ‘셀프 개통’ 서비스 등을 선보이며 고객 편의 향상에 집중하고 있다.
