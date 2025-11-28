태화강 센트럴 아이파크, 울산 태화강-동천강 ‘더블 리버뷰’

HDC현대산업개발이 오는 12월 중 울산시 중구 반구동 일원에서 ‘태화강 센트럴 아이파크’를 선보일 예정이다.
한국자산신탁이 시행하고 HDC현대산업개발이 시공하는 태화강 센트럴 아이파크는 지하 2층∼지상 28층, 6개 동, 전용 84㎡ 총 704가구 규모로 조성된다. 주거 선호도가 높아 ‘국민평형’이라고 불리는 전용 84㎡ 단일 평형으로 구성된 것이 특징이다.
태화강 센트럴 아이파크는 바로 인근에 태화강과 동천강이 자리해 두 개의 강변을 모두 조망(일부 가구)할 수 있는 ‘더블 리버뷰 프리미엄’ 수혜가 기대된다.
또 단지가 들어서는 울산 중구에는 다수의 재개발 추진과 함께 울산 트램 1호선(2029년 개통 예정)과 제2명촌교(가칭, 2029년 준공 예정) 등의 교통개발 호재가 예고돼 있어 향후 주거 가치는 더욱 높아질 전망이다. 단지 바로 인근에 강북로가 자리해 편리한 차량 이동이 가능하며 KTX가 정차하는 동해선 태화강역도 인접해 있다. 이와 함께 태화강을 가로지르는 제2명촌교가 2029년 준공을 목표로 공사가 진행 중이다.
교육 환경도 돋보인다. 단지 바로 앞에 내황초와 내황유치원이 자리하고 있다. 여기에 가온중, 무룡중, 울산중, 울산가온고 등 초·중·고가 모두 도보권에 자리하고 있다.
댓글 0