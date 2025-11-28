두산위브더제니스 센트럴 천안, 초중고 가까운 교육 특화 단지

두산건설이 선보이는 ‘두산위브더제니스 센트럴 천안’이 오늘(28일) 본보기집을 개관하고 본격 분양에 나선다. 충남 천안시 동남구 청당동 일원에 들어서는 이 단지는 지하 2층∼지상 29층, 10개 동, 전용면적 84㎡, 1202가구 규모로 조성되며 전 가구가 일반분양된다. 전용면적별로는 △84㎡A 730가구 △84㎡B 257가구 △84㎡C 215가구로 수요자들의 선호도가 높은 전용 84㎡ 단일 타입으로 구성됐다.
단지 내에는 종로엠스쿨(예정), 교보문고 북큐레이션 서비스(예정) 등 교육 특화 시설이 도입될 예정으로 학부모 수요자들의 관심이 기대된다. 단지 인근에는 청당초등학교가 도보 약 5분 거리에 위치해 있으며 천안가온중, 천안청수고 등 중·고교도 가까워 안정적인 교육 환경을 갖췄다. 교통도 편리하다. 차량으로 약 10분 거리에 지하철 1호선·경부선 천안역이, 약 15분 거리에 KTX·SRT 천안아산역이 위치해 서울 및 수도권으로 이동이 수월하다. 천안대로를 통해 천안 전역으로 편리하게 이동할 수 있으며 인근 남천안 나들목, 천안 분기점을 통해 경부고속도로와 천안∼논산고속도로 진입도 용이하다. 수분양자를 위한 금융 혜택도 마련했다. 계약금 5% 조건에 1차 계약금 1000만 원 정액제를 적용해 초기 부담을 낮췄으며 중도금 60%에 대해서는 전액 무이자 혜택을 제공할 예정이다.
두산위브더제니스 센트럴 천안의 청약 일정은 12월 1일 특별공급을 시작으로 2일 1순위, 3일 2순위 청약이 진행된다. 당첨자 발표는 9일이며 정당 계약은 22일부터 24일까지 3일간 이뤄진다. 본보기집은 천안시 서북구 성정동 일원에 마련돼 있다.
댓글 0