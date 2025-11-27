세계 최초 휴대형 뉴로피드백 개발

[2025 대한민국 중소·중견기업 대상] 대한민국 중소·중견기업 대상
㈜파낙토스가 ‘2025 대한민국 중소·중견기업 대상’ AI 기술혁신 부문을 수상했다. 세계 최초 휴대형 뉴로피드백 시스템 ‘뉴로하모니’를 개발한 기업으로 2채널 건식 전극 기반 EEG(뇌전도) 기술을 통해 정밀한 전전두엽 뇌파 분석을 제공한다.
AI 기술혁신 부문
ADHD(주의력결핍과잉행동장애)·불면·우울·스트레스 개선 등 정신건강 솔루션을 제공하는 뉴로하모니S 시리즈와 의료용M 시리즈를 바탕으로 의료·헬스케어·교육 전반에서 뉴로피드백 적용을 확대하며 사업 기반을 강화해왔다.
의료용M 시리즈는 식약처 인증과 미국 FDA 등록, GMP 기준까지 충족했고 S 시리즈도 KC 인증을 획득했다. 특히 웨어러블 뇌파 기기와 AI로 알츠하이머형 치매 환자를 97% 정확도로 구분했다는 연구로 사이언티픽 리포트에 게재됐다.
이를 토대로 파낙토스는 북미·호주·동남아 등지로 센터 네트워크를 넓히며 글로벌 진출을 가속하고 있다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
