국산 전자부품 소재로 글로벌 시장 진출

[2025 대한민국 중소·중견기업 대상] 대한민국 중소·중견기업 대상
㈜누리텍코리아가 ‘2025 대한민국 중소·중견기업 대상’ 소재·부품·장비 부문을 수상했다.
소부장 부문
누리텍코리아는 2006년 설립 이후 전자 소재 및 부품의 국산화를 이끌며 기술 자립과 글로벌 경쟁력 강화를 동시에 실현한 공로를 인정받았다.
김시일 대표는 27년간의 현장 경험을 바탕으로 ISO9001·ISO14001 인증을 획득하고 벤처·이노비즈·메인비즈 기업으로 성장시켰다. 또한 기업부설연구소를 설립해 연구개발 역량을 강화하고 병역 특례 인재를 육성했으며 정부기관·특성화고·대학교와 협력해 청년 고용과 기술 인력 양성에 기여했다.
2014년에는 베트남 하노이에 현지 법인을 설립해 글로벌 생산 체계를 구축했고 2020년 베트남 빈그룹 빈스마트의 전자제품 개발 파트너로 선정되며 수출 경쟁력을 입증했다. 김 대표는 “친환경 경영과 품질 혁신을 기반으로 세계시장에서 대한민국 전자 소재 기술력을 증명하겠다”고 밝혔다.
신승희 기자 ssh00@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0