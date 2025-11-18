볼보코리아, 울산 서비스센터 확장·이전… 서비스 품질 향상·대기 시간 단축

울산 시내 중심 입지 접근성 향상
맞춤 정비 ‘볼보퍼스널서비스’ 도입
최신 장비 도입해 월 400대 정비 가능
볼보코리아는 ‘울산 서비스센터’를 확장·이전했다고 18일 밝혔다. 울산 지역 고객 접근성을 높이고 차별화된 서비스를 제공하기 위한 목적이다.
울산광역시 남구 소재 울산 서비스센터는 지상 3층, 연면적 482.7㎡ 규모로 조성됐다. 1층에는 리셉션과 워크베이가 있고 2층에 고객대기실을 마련했다. 새로운 서비스센터는 울산 시내 중심 대로변에 위치했다. 최신 장비와 넓은 워크베이를 갖춰 전반적인 서비스 질과 효율을 극대화했다고 한다. 월 최대 400대 수준 정비가 가능하고 맞춤 정비 프로그램인 볼보퍼스널서비스(VPS) 시스템을 도입해 정비 품질을 높이고 예약 대기 기간을 단축하도록 했다. 센터는 볼보코리아 공식 딜러사인 아이언모터스가 운영한다. 이번 센터 확장·이전을 기념해 유상 수리 고객을 대상으로 각종 혜택을 제공하다. 30만 원 이상 유상 수리를 진행한 고객에게 차량용 방향제를 선물로 준다. 100만 원 이상 유상 수리 시에는 아웃도어 활동을 위한 웨건 제품을 증정한다. 서비스를 받은 후 네이버 스마트플레이스 후기나 카카오내비 등에 후기를 작성하면 볼보 머그컵 또는 어메니티 세트를 선물로 제공한다.
이윤모 볼보코리아 대표는 “울산 서비스센터 확장 오픈은 보다 많은 고객이 볼보의 세심한 케어와 프리미엄 서비스를 경험할 수 있도록 하기 위해 추진됐다”며 “앞으로도 전국 각지에서 고객 접근성을 높이고 서비스 네트워크를 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
