EU車 대미관세도 15%로 인하…25%는 한국만 남았다

미국이 일본에 이어 유럽연합(EU)에서 수입하는 자동차에 대한 상호관세도 15%로 낮아진 관세를 적용한다.
미국 상무부와 무역대표부(USTR)는 지난달 21일 EU와 체결한 ‘프레임워크 합의’를 이행하는 차원에서 자동차와 자동차 부품의 관세율을 27.5%에서 15%로 낮춰 적용한다고 밝혔다.
미국 정부는 그 외에도 코르크 등 미국에서 구할 수 없는 천연자원과 항공기 및 항공기 부품, 일반 의약품 및 복제약(제네릭) 원료, 화학 전구체 등 수백 종류의 품목에 대해 관세를 면제한다고도 함께 발표했다.
미국과 EU는 올해 7월 합의를 통해 자동차를 포함한 상호관세율을 15%로 낮추는 안에 합의한 바 있다.
특히 이번 관세율 인하가 8월 1일을 기준으로 소급 적용되면서 유럽에서 수출된 차량은 8월 수출분부터 관세 인하 효과를 볼 수 있게 됐다.
앞서 미국 정부는 일본에 대해서도 이달 16일부터 자동차 관세율을 15%로 낮춰 적용하는 조치를 시행한다고 밝힌 바 있다.
이에 따라 미국에 완성차를 수출하는 주요 수출국 중 관세율 15%를 적용받지 못하는 국가는 한국만 남게 됐다.
현재 한국에서 미국으로 수출되는 차에는 관세율 25%가 적용된다.
한국도 7월 30일 미국과 협상을 벌여 자동차 관세율을 15%로 낮추는 안에 합의한 바 있다.
이 같은 관세 인하에 따라 한국 정부는 미국에 조선업 재건 프로젝트인 ‘마스가’를 포함해 총 3500억 달러의 대미 투자를 약속하기도 했다.
하지만 후속협상이 장기화되면서 구체적인 관세 인하 조치 발효 시점이 정해지지 않고 있는 상황이다.
이에 따라 미국 시장에서 우리 완성차업체들은 일본차 뿐만 아니라 독일 등 유럽 차와도 가격 경쟁을 벌여야 하는 상황에 직면했다.
미국 차 시장에서 생산자권장가격(MSRP) 기준 2025년식 현대 투싼의 가장 저렴한 세부모델(트림) 가격은 3만200달러다.
한편 비슷한 크기의 폭스바겐 티구안 2025년식 모델은 3만1670달러로 미국 자동차 가격 정보 사이트에 나와 있다.
하지만 유럽 수출 차량의 관세율이 낮아진다면 폭스바겐의 차량 가격이 낮아질 여지가 생겨 투싼과 비슷하거나 더 저렴해질 수도 있게 되는 것이다.
한국의 관세 인하 시기는 현재 예상할 수 없어 자동차 업계는 속앓이를 하고 있다.
호세 무뇨스 현대차 사장은 최근 미국 뉴욕에서 진행한 ‘인베스터 데이’ 행사에서 “관세율이 25%임을 상정하고 계획을 수립했지만, 관세율이 15%로 낮아진다면 목표 달성이 더 쉬워 질 것으로 생각한다”고 말해 관세율 인하를 바라고 있음을 표현하기도 했다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
