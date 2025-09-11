KT도 SKT처럼 ‘유심’ 털렸다… 소비자들 “또 옮겨야하나”

김영섭 KT 대표이사가 11일 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트 사옥에서 소액결제 피해 관련 기자 브리핑에 앞서 고개 숙여 사과하고 있다. 왼쪽부터 서창석 KT 네트워크부문장, 김 대표이사, 이현석 KT 고객(Customer)부문장. (공동취재) 2025.09.11. 뉴시스

김 대표는 “과학기술정보통신부, 개인정보보호위원회와 현장에서 수사 중인 경찰과도 적극적으로 협조해 사고 발생 원인을 철저히 규명토록 하겠다”며 “다시는 이러한 사태가 재발하지 않도록 방지책 또한 만전을 기해서 준비하겠다”고 했다. 그러면서 “현재까지의 상황을 철저히 점검하고 반성하면서 국민, 고객 여러분께 안심할 수 있도록 통신사로서의 의무와 역할을 다하겠다”고 했다.