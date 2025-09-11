제네시스, SUV GV80 연식변경 모델 출시

선호품목 장착… 가격은 50만원 내려
제네시스가 스포츠유틸리티차량 GV80의 연식변경 모델(사진)을 출시했다. 현대자동차그룹은 GV80과 GV80 쿠페의 2026년형 모델을 10일 출시해 판매를 시작한다고 이날 밝혔다.
2026년형 모델은 고객들이 선호하는 장치를 기본 품목으로 장착하면서도 가격은 기존 모델 대비 50만 원씩 인하했다. 그 외에도 헤드업 디스플레이 등 선호도가 높은 품목을 조합한 ‘파퓰러 패키지’에 순정 블랙박스 장착 옵션인 ‘빌트인 캠 패키지’를 통합해 상품 경쟁력을 높였다고 회사 측은 설명했다.
차 뒷부분에는 영문 ‘제네시스’ 글자를 제외한 모든 글자를 없애 깔끔한 느낌을 주도록 했다. 회사 측은 “브랜드가 추구하는 고급스러운 가치와 디자인에 대한 자신감을 강조하려는 의도”라며 “향후 출시되는 제네시스 전 모델에도 이 방침을 적용할 예정”이라고 전했다.
실내에도 무드등의 밝기를 높이는 등의 변화를 줬다. 쿠페 모델에만 적용되던 ‘베링 블루’ 색상을 일반 모델에서도 고를 수 있도록 해 색상 선택 폭도 넓혔다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
