갤 S25 FE-갤 탭 S11… 내달 4일 신제품 뜬다

삼성, 獨 박람회 개막 앞서 공개
삼성전자는 다음달 4일 독일 베를린에서 프레스 콘퍼런스를 열어 스마트폰 ‘갤럭시 S25 FE(팬 에디션)’와 태블릿 ‘갤럭시 탭 S11’을 공개한다. 이번 행사는 유럽 최대 가전 전시회인 ‘IFA 2025’에 앞서 진행된다.
28일 삼성전자는 자사 뉴스룸을 통해 “9월 5일 오후 6시 30분에 최신 갤럭시 AI(인공지능)가 탑재된 프리미엄 태블릿과 갤럭시 S25 시리즈의 새로운 패밀리를 삼성 갤럭시 이벤트에서 선보인다”고 밝혔다. 행사에서 공개될 제품은 갤럭시 S25 FE와 갤럭시 탭 S11 시리즈로 알려졌다.
FE 모델은 갤럭시 S 시리즈의 주요 성능은 담아내면서도 사양을 낮춰 가격을 내린 보급형 기종이다. 주요 외신 등에 따르면 S25 FE는 6.7인치 화면과 엑시노스 2400 칩셋, 8GB 램, 120㎐ 주사율, 후면 5000만 화소에 전면 1200만 화소 카메라 등이 탑재될 것으로 전망됐다.
삼성전자가 공개한 영상을 보면 S25 FE는 S25 시리즈와 같은 형태로 카메라 렌즈 3개가 수직 배열된 모습을 나타냈다. 신규 태블릿인 탭 S11 시리즈는 일반·라이트·울트라 등 3개 모델로 출시될 것으로 예상되고 있다. 이번 신제품 공개 행사는 삼성닷컴과 삼성전자 유튜브 채널을 통해 시청할 수 있다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
