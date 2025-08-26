기후산업국제박람회 내일 개막… HD현대, 태양광 모듈 실물 전시

HD현대가 27일부터 사흘간 부산 벡스코에서 열리는 ‘2025 기후산업국제박람회’에 참가해 태양광 모듈 등 친환경 에너지 기술 제품을 전시한다.
HD현대는 HD현대일렉트릭, HD현대에너지솔루션, HD하이드로젠 등 에너지 부문 3개 계열사가 이 박람회에 참여한다고 25일 밝혔다. HD현대에너지솔루션은 고효율 태양전지 기술 기반의 태양광 모듈을 실물로 전시한다. 이 645W급 태양광 모듈은 한국에너지공단의 탄소인증제 1등급을 얻은 제품이다.
HD현대일렉트릭은 온실가스 배출을 99%까지 저감할 수 있는 가스절연개폐장치(GIS)를 소개한다. 올 10월 양산에 돌입하는 전기차 충전기용 누전 차단기도 이 박람회에서 소개할 예정이다.
HD하이드로젠은 내년 하반기 양산에 착수하는 친환경 발전 설비인 고체산화물 연료전지(SOFC)를 소개한다. SOFC는 발전 과정에서 진동·소음·매연이 나지 않아 도심이나 건물 내에도 설치가 자유롭다.
최원영 기자 o0@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0