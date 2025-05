SJM 리조트, ‘시크릿 도어스 오브 마카오’ 메가 로드쇼 참가

마카오관광청 주최로 30일부터 6월 2일까지 ‘더현대 서울’서 개최

마카오정부관광청이 주최하는 ‘시크릿 도어스 오브 마카오’는 한국 관광객과 관광업계 관계자 및 미디어에 마카오가 ‘2025 동아시아 문화도시’로 선정된 것을 기념해 ‘투어리즘 플러스(tourism+)’의 다채로운 매력을 선보이기 위해 마련된 행사다.SJM은 로드쇼에 앞서 29일 포시즌스 호텔 서울에서 열리는 마카오 관광상품설명회 및 비즈니스 상담회에도 참여해 한국 여행업계와의 다양한 협력 방안을 모색하고, 해외 방문객 유치를 더욱 확대할 계획이다.이 밖에도 마카오정부관광청이 주최하는 럭키드로우 이벤트 공식 후원을 통해 행사장을 찾은 방문객들은 SJM이 마련한 그랜드 리스보아 팰리스의 럭셔리 숙박권, 더 그랜드 조식 뷔페 이용권 등 다양한 경품을 받을 수 있는 기회를 얻게 된다.SJM은 미식의 선두주자로서 뛰어난 고급 요리부터 정통 현지 길거리 음식까지 그랜드 리스보아(Grand Lisboa), 그랜드 리스보아 팰리스(Grand Lisboa Palace), 산 마로(San Ma Lo)에 위치한 활기찬 미식 및 문화 명소인 캄팩 마켓(Kam Pek Market)에서 다양한 미식의 즐거움을 맛볼 수 있다.

최근 그랜드 리스보아 팰리스 내 그랜드 리스보아 팰리스 갤러리에는 마카오의 동서양 문화 교류의 산물인 다채로운 예술 유산을 조명하는 상설 예술·문화 공간인 아트 갤러리를 개관해 주제별로 기획된 전시가 연중 운영되고 있다.편안한 휴식과 힐링을 원하는 여행객들을 위해 그랜드 리스보아 팰리스는 최고의 스파 시설을 갖춘 완벽한 힐링 공간을 제공한다. 리조트 내에는 ‘더 스파 앳 그랜드 리스보아 팰리스(The Spa at Grand Lisboa Palace)’, ‘더 스파 앳 더 칼 라거펠트(The Spa at THE KARL LAGERFELD)’, ‘더 스파 앳 팔라초 베르사체 마카오(The SPA at Palazzo Versace Macau)’ 등 포브스 5성급 스파 3곳이 각각 독특한 스타일로 고급스러운 스파 경험을 선사한다.한편, 60여 년간 마카오에 깊이 뿌리내려온 SJM은 마카오의 다문화적 유산과 풍부한 관광 자원을 기념하는 독창적인 여행 경험을 지속적으로 제공해왔다. 이번 로드쇼를 통해 SJM은 마카오의 ‘투어리즘 플러스(tourism+)’ 콘텐츠를 널리 알리고, 마카오가 ‘세계 관광·레저 중심지’로 자리매김하는 데 일조할 뿐만 아니라 마카오특별행정구 정부의 관광 진흥 정책을 적극적으로 지지하고 동참할 계획이다.