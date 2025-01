아이페이스(iFace), 갤럭시 S25 케이스 출시기념 할인행사 개최

갤럭시 S25 론칭 맞춰 다양한 갤럭시케이스 및 액세서리 할인 제공

아이페이스(iFace)는 내구성을 갖춘 범퍼 케이스 원조 브랜드로, 꾸준히 새로운 휴대폰 케이스와 모바일 액세서리를 출시하고 있다. 2011년부터 ‘믿고 쓰는 아이페이스’로 많은 사랑을 받고 있으며, 휴대폰을 바꿀 때마다 구매하게 되는 브랜드로 자리 잡았다. 손에 감기는 그립감이 우수한 범퍼케이스 ‘리플렉션’, ‘퍼스트 클래스’는 꾸준한 스테디셀러로 인기를 얻고 있다.이번에 출시되는 갤럭시 S25 라인업은 아이페이스 인기모델인 리플렉션, 리플렉션 맥싱크, 퍼스트 클래스 맥싱크, 룩인 클리어, 룩인 클리어 글리터, 이너시트 등이다.갤럭시 S25 시리즈 런칭 얼리버드 프로모션을 통해 갤럭시 S25 Series 케이스 30%, C to C 케이블 50%, 그 외 전 상품 최대 15% 할인을 제공한다. 리플렉션 링, 룩인 클리어 하드 링, 비즈 스트랩, 맥싱크 액세서리는 15%, 갤럭시, 버즈 전 케이스, 이너시트는 10%, 아이폰, 에어팟 전 케이스는 5% 할인이 적용된다.전 상품 3만5000원 이상 구매 시 10% 추가할인이 제공되고, 추가 10% 할인은 쿠폰으로 자동 발급돼 사용 가능하다. 자사몰에서는 전상품을 무료 배송하며, 공식 스마트스토어에서는 S25 한정으로 무료배송을 제공한다.이벤트 기간 내 갤럭시 S25 포토리뷰를 작성한 고객 중 5명을 선정하여 3000원 지급한다. 당첨자 발표는 2월 11일이다.