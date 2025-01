풍부한 임상 노하우로 100여 개국에 판매

[2025 대한민국 브랜드 명예의전당] 미용 필러 한국애브비㈜

한국애브비㈜의 쥬비덤이 ‘2025 대한민국 브랜드 명예의전당’ 미용 필러 부문에서 수상했다.‘쥬비덤’은 FDA 승인을 받아 전 세계적으로 10년 이상 판매된 한국 엘러간 에스테틱스-애브비 컴퍼니의 히알루론산 필러 브랜드다. 풍부한 임상연구 결과를 바탕으로 자연스러운 결과와 높은 환자 만족도로 전 세계 100여 개국에서 판매되고 있다. 쥬비덤은 특허기술인 바이크로스 기술로 개발돼 시술 부위와 목적별 효과를 높이는 ‘부위별 맞춤형’ 필러다. 히알루론산 필러 라인은 총 4가지로 △쥬비덤 볼벨라 with 리도카인(얼굴 및 입술 잔주름 개선) △쥬비덤 볼리프트 with 리도카인(안면부 주름 개선) △쥬비덤 볼루마 with 리도카인(안면부 볼륨 개선) △쥬비덤 볼룩스(턱 볼륨 개선) 등이 있다.쥬비덤 시술 표준 가이드라인인 MD 코드를 기반으로 전문가가 환자의 증상을 분석하고 개인별 노화 단계를 고려해 부위별로 적합한 쥬비덤 필러 제품을 선택, 개별화된 시술을 진행한다. 이로써 얼굴 전반의 밸런스를 유지해 환자의 시술 만족도를 향상시키는 데 도움이 된다. 실제 임상 결과에 의하면 쥬비덤 볼벨라와 쥬비덤 볼루마는 입술 부위 주름 및 팔자주름 시술 1개월 후 각각 96.6%, 94%에서 환자 만족도가 향상됐다.