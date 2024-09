스타필드에 열린 특별한 운동회… 올가을 ‘배틀그라운드’ 속으로

스타필드 하남

게임 속 콘텐츠를 미니게임으로 체험

자동차-프라이팬 등 요소 고스란히 살려

게임 4종 완수하면 수료증-굿즈 증정

행사장 곳곳 포토존, 현장 이벤트 풍성

스타필드가 가을을 맞아 크래프톤과 함께 PUBG: 배틀그라운드 게임 속 즐길 거리를 잔뜩 경험할 수 있는 ‘펍지(PUBG) 운동회 in스타필드’를 진행한다. 청백팀 대항으로 배틀그라운드의 재미 요소들을 살린 미니게임부터 포토존과 현장 이벤트를 다양하게 준비했다. 스타필드 하남 제공

스타필드는 가을을 맞아 크래프톤과 함께 PUBG: 배틀그라운드(이하 배틀그라운드) 게임 속 즐길 거리를 잔뜩 경험할 수 있는 ‘펍지(PUBG) 운동회 in 스타필드’를 진행한다고 20일 밝혔다. 이번 행사는 스타필드를 찾은 고객이 크래프톤의 인기 게임 배틀그라운드를 테마로 한 운동회를 즐기며 다가오는 가을을 활기차게 맞이할 수 있도록 마련됐다.펍지 운동회 in 스타필드는 배틀그라운드 게임 최초의 맵인 ‘에란겔’ 속 학교를 배경으로 다채로운 체험 프로그램을 선보인다.먼저 미니게임존에서는 사과, 자동차, 프라이팬 등 배틀그라운드의 재미 요소를 고스란히 살린 4종의 이색 게임이 펼쳐진다.△대형 새총으로 사과를 투척해 타깃을 쓰러뜨리는 ‘보급 투척’ △발판을 밟으며 자동차 경주를 벌이는 ‘치킨 경주’ △불빛이 들어오는 버튼을 빠르게 터치해 에란겔 지도 곳곳에 흩어진 아이템을 획득하는 ‘보급 찾기’ △프라이팬을 비롯한 각종 게임 아이템 모양의 라켓들을 활용해 쏟아지는 탁구공을 골대에 넣는 ‘보급 타격’ 등 남녀노소 누구나 쉽고 즐겁게 참여할 수 있는 게임들을 준비했다.참여자들은 청팀, 백팀으로 나뉘어 1대1로 박진감 넘치는 대결을 벌이며 가을 운동회의 매력을 만끽할 수 있다.행사장 곳곳에는 기념사진을 남기기 좋은 다양한 포토존을 운영한다. 입구에는 배틀그라운드 속 낙하산을 그대로 묘사한 포토존을 마련해 마치 비행기에서 낙하산을 타고 막 착륙한 게임 속 주인공이 된 듯한 기분을 선사한다. 승리의 기쁨을 기념할 수 있는 포디움 포토존, 게임 속 소품과 함께 인증 사진을 남길 수 있는 보급상자 포토존도 있다.운동회의 활기를 더해 줄 현장 이벤트도 풍성하다. 펍지 운동회에 마련된 다양한 포토존에서 사진을 촬영하고 필수 해시태그와 함께 개인 SNS에 업로드하면 펍지 운동회 밴드를 제공하며 추첨을 통해 총 10명에게 시디즈 게이밍 의자를 선물한다.주말에는 배틀그라운드 팬을 위한 유저 인증 이벤트도 열린다. ‘배틀그라운드’와 ‘배틀그라운드 모바일’ 게임 유저임을 인증하면 선착순으로 특별 쿠폰을 증정한다.펍지 운동회 in 스타필드는 스타필드 하남(9월 20∼30일), 고양(10월 2∼13일), 안성(10월 15∼27일) 순으로 이어진다. 온라인 사전 예약제로 운영되며 자세한 내용은 스타필드 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.