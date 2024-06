[프리미엄뷰] 에너지 절감부터 맞춤 냉방까지 알아서

빈틈없는 AI 기술로 더 쾌적해진 일상

BESPOKE AI 무풍 시스템에어컨 Infinite Line













2023년 삼성전자는 시간이 지나도 변하지 않는 인피니트 라인의 가치를 담은 ‘비스포크 무풍 시스템에어컨 인피니트 라인’을 최초로 선보였다. 출시 당시 공간의 품격을 높이는 프리미엄 시스템에어컨의 장을 열었다면, 올해는 ‘레이더 센서’를 탑재한 ‘비스포크 AI 무풍 시스템에어컨 인피니트 라인’으로 또 한번 시스템에어컨의 역할을 확장하고 가치를 높였다.‘동작 감지 쾌적’은 AI가 공간 내 인원의 활동량을 감지해 냉방 세기는 물론이고 풍량과 바람의 방향까지 맞춰주는 기능이다. 청소나 실내 운동 등으로 활동량이 많을 때는 냉방 세기를 올려주고, 사용자의 위치를 확인해 바람의 방향을 설정한다.비스포크 AI 무풍 시스템에어컨 인피니트 라인은 스마트싱스와 연동해 활용할 수 있는 편리한 부가 기능을 제공한다. 시스템에어컨의 레이더 센서가 부재를 감지할 경우, 스마트싱스 앱을 통해 연동된 공기청정기, TV, 조명 등 집 안 다른 기기의 전원을 통합 관리하는 ‘멀티 디바이스 절전’이 가능하다.또한 부재중 모니터링도 가능하다. 스마트싱스에서 ‘부재중 모니터링’을 설정해 두면 외출이나 여행 등 부재 상황에 레이더 센서가 움직임을 감지할 경우 스마트폰으로 센싱 알람을 주어 수상한 움직임을 체크할 수 있다.이 밖에도 에어컨 내부에 탑재된 스피커로 음성 안내 시 사용자와의 거리 감지를 통한 볼륨 자동 조절로 음성 안내 볼륨이 크거나 작게 느껴질 수 있는 불편함까지 방지했다.비스포크 AI 무풍 시스템에어컨 인피니트 라인은 시간이 지나도 변하지 않는 심미적 가치를 담아 고급 가구 및 프리미엄 인테리어의 하이엔드 주거 공간과 조화를 이루며 프리미엄 시스템에어컨의 가치를 새롭게 정립했다. 우수한 공간 활용성에 절제된 인피니트 디자인으로 인테리어의 완성도와 집의 미학적 가치를 높인다. 눈에 띄지 않으면서 공간 전체를 특별하게 만드는 방식이다.벽지와 천장에 조화롭게 어우러지는 내추럴 화이트 컬러와 변색이 적은 고기능성 ASA(Acrylonitrile Styrene Acrylate) 소재를 적용했다. 시간이 지나도 변치 않는 감성과 재질을 담아 시간과 공간을 넘어선 아름다움으로 공간에 품격을 더한다. 복잡한 곡선은 과감하게 덜어내고 수직과 수평의 간결한 라인만 남겨 천장과의 일체감을 높이고 공간에 자연스럽게 녹아든다.2024년형 비스포크 AI 무풍 시스템에어컨 인피니트 라인에는 공간에 사용자가 들어오면 불빛을 깜빡이는 ‘웰컴 라이팅’ 기능이 새롭게 적용됐다.무더운 여름에도 천장에서 내려오는 직바람이 지속되는 것은 부담스럽다. 비스포크 AI 무풍 시스템에어컨 인피니트 라인은 무풍 시스템에어컨 대비 무풍 영역이 약 2배 넓어 폭염 중에도 직바람 없는 무풍 기능을 더 오래 사용할 수 있다.또한, 전 모델 에너지 소비효율 1등급이며 무풍 냉방 기능 사용 시 일반 냉방(강풍) 대비 소비전력을 최대 61% 절감할 수 있어 에너지 절약 효과도 크다.비스포크AI 무풍 시스템에어컨 인피니트 라인은 설치도 간편하다. 시스템에어컨은 천장에 매립하는 제품인 만큼 장기간 공사가 필요하거나 당장 집 안 구조를 변경할 계획이 없는 경우 설치가 어렵다고 생각할 수 있다. 하지만 무풍 시스템에어컨은 거주 중인 집에서도 8시간 만에 최대 6대까지 설치 가능하다.삼성전자는 비스포크 AI 무풍 시스템에어컨 인피니트 라인 구매 고객 대상으로 설치 가능 여부를 사전 점검하는 무료 방문 서비스도 진행한다. 방문 확인 후 설치가 불가할 경우에는 구매 금액을 전액 환불받을 수 있다. 또한 가까운 삼성스토어나 하이마트 등 전자제품 매장이나 삼성닷컴, 삼성 온라인 공식 파트너사 등 공식 온라인몰에서 구매할 경우 삼성전자가 고객과 직접 시공 계약을 맺고, 공식 설치 파트너사가 시공을 담당해 설치까지 믿고 맡길 수 있다. 삼성전자가 직접 업체를 관리하기 때문에 표준 자재 사용 및 2년 무상 애프터서비스(AS) 기준도 준수하도록 관리해 설치비는 물론이고 자재, AS까지 신뢰하고 맡길 수 있다.인공지능(AI) 기술의 발전으로 다양한 영역에서 AI가 적용되며 우리 삶에 성큼 다가왔다. 바야흐로 AI 전환의 시대가 열리면서 일상 속 다양한 가전의 진화도 눈부시다.일상에서 손쉽게 접하는 가전제품에서도 AI 기술력이 곧 경쟁력이 되는 시대가 열렸다. 삼성전자는 5월 AI 기능을 강화한2024년형 ‘비스포크 AI 무풍 시스템에어컨 인피니트 라인’을 출시했다. 기존의 프리미엄 디자인과 고효율 냉방 성능은 물론이고 고도화된 AI 기능으로재실 여부를 판단해 에어컨을 알아서 작동하고, 생활 패턴을 분석해 공기 질, 에너지 관리, 안전까지 빈틈없이 케어한다.최첨단 AI와 스마트싱스(SmartThings) 기반의 연결 기술로 한 단계 진화한 ‘비스포크 AI 무풍 시스템에어컨 인피니트 라인’을 만나보자.



무풍┃ 미국 냉공조학회(ASHRAE) 기준 Cold Draft가 없는 0.15m/s 이하의 바람을 무풍(Still Air)으로 정의함. AI 맞춤 절전┃ 해당 기능은 AI 패널 적용 시에 사용 가능함. SmartThings 관련 자세한 내용은 삼성닷컴 참고. 부재 절전┃ 전원 끄기: 제품 전원 Off 되므로 사람이 공간에 다시 들어가더라도 제품이 자동으로 켜지지 않음. 전원 끄기 이후 에어컨 재가동 필요시 리모컨 혹은 SmartThings를 통한 전원 On 필요함. 약냉방 유지: 설정 온도의 +4도로 지속 운전 유지함. AI 부재 절전 기능은 SmartThings 앱을 통해서 설정 가능. 동작 감지 쾌적┃ 해당 기능은 AI 패널 적용 시에 사용 가능함. SmartThings뿐 아니라 무선 리모컨에서도 설정 가능함. 냉방 세기 조절은 냉방 모드에서만 가능함. SmartThings 관련 자세한 내용은 삼성닷컴 참고. 멀티 디바이스 절전 ┃ 모든 디바이스는 SmartThings 자동화를 지원하는 모든 기기를 대상으로 함. 비스포크 무풍 시스템에어컨 인피니트 라인의 부재 감지 후 사용자 설정에 따라 연결된 디바이스를 Off 할 수 있음(30∼120분 후 Off 설정 가능). 멀티 디바이스 절전 기능은 SmartThings 앱을 통해서 설정 가능함. UV살균 ┃ AJ****N1U*** 모델 기준 UV-C LED를 팬에 조사하여, 빛이 팬 날개에 닿는 면적에 한해 살균되며, 위치별 팬의 살균 성능에는 차이가 있을 수 있음. 웰컴 라이팅 ┃ 해당 기능은 AI 패널 적용 시에 사용 가능함. 해당 기능은 부재 감지 후 최소 4시간 경과 이후 동작함. 조도센서가 주간 환경을 감지 시 동작(야간 환경에서는 미동작). 무풍 면적 약 2배 ┃ 무풍 면적 약 2배 관련: 자사 무풍 1Way(0.088㎡), 인피니트 라인 1Way(0.185㎡). 무풍 면적 약 2배 관련 비교 모델: 자사 무풍 AJ040BN1PBC1과 인피니트 라인 AJ040CN1FBC1. 일반 냉방(강풍) 운전 대비 소비전력 최대 61% 절감 ┃ 최대 61%는 자사 실험치 기준으로, 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. 운전 조건: 실외기(DVM HOME 4HP), 실내기(1WAY 6.0 / 3.2 / 2.0kW 동시 운전) 기준. 냉방표준 운전: 실외(35℃ DB / 24℃ WB), 실내(27℃ DB / 19℃ WB). AI 절약 모드 ┃ 시스템에어컨(외기 35도 기준, AI 쾌적 24도) AI 쾌적 모드에서 AI 절약 모드의 켜짐 유무에 따른 소비 전력량 비교 결과. 자사 시험 결과로 실사용 환경과 다를 수 있음. 시험 모델은 실외기 AJ050RXH5BC1, 실내기 AJ040CN1UBC1. AI 절약 모드를 통해 사용자가 선호하는 온도를 학습해 최대 +2도까지 조절하여 최적 운전함. 거주 중 설치 ┃ 거주 중 설치의 경우 반드시 보양비를 설치팀에 추가 설치비로 지불해야 함. 선배관 작업이 필요하거나, 단독 가구 설치가 아니거나, 고객 귀책으로 설치 지연될 경우 당일 내 설치 불가할 수 있음.