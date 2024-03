CJ제일제당이 지속가능성 관련 국제 인증을 받은 대두유 생산에 나섰다.CJ제일제당은 ‘ISCC PLUS인증(국제 지속가능성 및 탄소 인증) 대두유’를 생산한다고 7일 밝혔다. ISCC PLUS인증은 글로벌 재생 에너지 지침에 부합하는 지속 가능성 및 저탄소 제품에 대한 국제 인증 제도다.이번에 인증 받은 대두유는 지속가능한 바이오 원료로, 원유 구매‧정제‧제품화 단계 등 전 과정에서 지속가능성을 고려했다.CJ제일제당은 ISCC PLUS 인증 대두유가 석화, 정유 등 산업계 다방면에서 석유화학 원료를 대체해 탄소 감축에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 우선 HD현대케미칼에 ISCC PLUS 인증 대두유와 폐식용유를 지속가능한 바이오 원료로 납품하는 동시에 ‘자원 선순환 체계’를 함께 구축했다. HD현대케미칼은 제공 받은 원료를 활용해 친환경 플라스틱으로 생산하고, CJ제일제당은 이를 다시 공급받아 가정간편식(HMR) 용기와 포장재 등에 적용할 계획이다.김상익 CJ제일제당 식품한국대표는 “지속가능한 바이오 원료가 활용될 수 있는 다양한 산업군과의 협업을 확대해 나갈 계획”이라며 “향후 B2B(기업 간 거래) 시장에서도 원재료-생산-소비-폐기에 이르는 지속가능경영(ESG) 지향점인 ‘Nature to Nature’에 도달하기 위해 힘쓸 것”이라고 말했다.윤우열 동아닷컴 기자 cloudancer@donga.com