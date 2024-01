삼성, AI폰 애플보다 먼저 공개… “시장 뒤흔들것”

크게보기 갤럭시 S24 울트라 모델로 구현한 실시간 통역 기능. 사용자와 상대방이 쓸 언어를 각각 설정한 후 마주 서서 대화를 주고받을 수 있다. 새너제이=박현익 기자 beepark@donga.com

● 인터넷 끊겨도 통역 걱정 없는 AI폰

17일(현지 시간) 미국 새너제이 SAP센터에서 개최된 ‘갤럭시 언팩 2024(Galaxy Unpacked 2024)’ 행사에서 노태문 삼성전자 MX사업부장(사장)이 삼성의 첫 인공지능(AI) 폰 ‘갤럭시 S24 시리즈’를 공개하고 있다. 삼성전자 제공

● AI폰으로 시장 판 흔들겠다는 삼성

“예약 시간을 변경하려고 하는데요.” “I’d like to change the reservation time.”“Yes, what time would you like to come in?” “네, 몇 시로 변경하시겠어요?”삼성전자가 17일(현지 시간) 공개한 인공지능(AI) 폰 ‘갤럭시 S24’를 통해 구현한 실시간 전화 통역이다. AI 한영(韓英) 통역 설정 버튼만 누르면 사용자가 한국어로 말한 내용을 영어로 바꿔주고 반대로 영어를 쓰는 상대방이 말한 내용은 한국어로 변환해 준다. 영어뿐만 아니라 중국어, 일본어 등 13개 언어가 지원된다. 중요한 점은 인터넷이 연결돼 있지 않았다는 것이다. 전화기에 AI가 장착돼 스스로 통역 기능을 수행했다. 삼성이 프리미엄 시장을 잡기 위해 AI 시대에 띄운 승부수다.삼성전자는 이날 미국 새너제이 SAP센터에서 ‘갤럭시 언팩 2024’를 개최하고 플래그십 신작 갤럭시 S24 시리즈를 공개했다. 갤럭시 S24는 삼성전자 스마트폰 가운데 처음으로 생성형 AI가 기기에 내장된 ‘온디바이스 AI’다. 기기 안에서 스스로 연산하고 필요한 결과물을 내놓는다는 뜻으로 AI폰이라고 불리는 이유다. 구글, 마이크로소프트(MS) 등 빅테크가 운영하는 고성능 클라우드(서버)에서 처리한 뒤 결과를 인터넷 통신으로 전달받던 기존 AI와 다른 방식이다.노태문 삼성전자 MX사업부장(사장)은 “갤럭시 S24 시리즈는 스마트폰 시대를 넘어 새로운 모바일 AI폰 시대를 열 것”이라며 “사용자가 세상을 경험하는 방식을 바꾸고 무한한 잠재력을 발휘할 수 있도록 (AI폰으로) 뒷받침하겠다”고 밝혔다.실시간 통역은 전화 통화뿐만 아니라 현장에서 얼굴을 보며 직접 대화할 때도 쓸 수 있다. 인터넷 연결이 매끄럽지 않은 해외에서의 활용이 기대된다. 기존의 통·번역 앱은 서비스를 제공하는 업체 서버와 연결돼 작동하기 때문에 로밍이 안 되면 소용이 없었다. 하지만 갤럭시 S24의 통역은 인터넷 통신 없이 기기 자체에서 수행하기 때문에 갑자기 대화가 끊길 걱정은 하지 않아도 된다.10, 20대 젊은층을 겨냥한 카메라 촬영 및 사진·영상 편집 기술도 눈에 띄었다. ‘100배 줌(확대)’ 기능을 전작 갤럭시 S23 울트라 대비 더 뚜렷하게 찍히도록 AI로 고도화했다. 연예인 등 좋아하는 대상을 찍는 이른바 ‘덕질’용이다. 또 갤러리 내 사진을 AI가 자동으로 편집해 주는 기능도 추가됐다. 잘려 나간 배경을 주변 이미지에 맞춰 자연스럽게 메워 준다. 예쁘게 찍힌 사진에 ‘옥에 티’처럼 진 그림자를 자동으로 없애 주기도 한다.구글과의 클라우드 AI 협업 결과도 핵심 기능으로 소개됐다. 웹 서핑, 소셜미디어, 유튜브 사용 중 화면에 뜬 정보가 무엇인지 궁금할 때 정보를 찾아주는 ‘서클 투 서치(Circle to Search)’ 기능이다. 궁금한 부분을 원으로 그려 표시하면 적절한 검색 결과를 보여주고 맥락에 따라 추가 검색도 제안한다.삼성전자는 AI폰을 앞세워 모바일 시장의 판을 뒤흔들겠다는 계획이다. 기존 애플이 주도하던 프리미엄폰 부문을 삼성 중심으로 재편하고 AI폰의 1등 대표주자로 자리매김하겠다는 목표를 갖고 있다. 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 2027년 전체 스마트폰 출하량 가운데 10대 중 4대는 AI폰이 될 것으로 전망된다.스마트폰 업계는 애플에 앞서 삼성이 먼저 AI폰을 선보였다는 점을 주목하고 있다. 지난해 전 세계 프리미엄폰 시장은 애플이 71%를 차지하며 압도적인 1위였고 삼성은 17%로 2위였다. 정보기술(IT) 업계 관계자는 “프리미엄폰 시장에서 애플을 따라잡는 게 삼성의 ‘만년 숙제’였는데 AI폰 시대가 열리며 역전을 노릴 절호의 기회가 주어졌다”고 했다. AI폰 시대가 본격적으로 열렸을 때 ‘AI폰 하면 갤럭시’를 떠올릴 수 있도록 만드는 게 삼성의 전략이다.삼성전자는 31일부터 갤럭시 S24 시리즈를 국내 포함 전 세계에 순차적으로 출시한다. 용량에 따라 갤럭시 S24 울트라는 169만∼213만 원, 갤럭시 S24 플러스는 135만∼150만 원, 갤럭시 S24는 115만∼130만 원에 판매된다. 국내 사전 판매는 19∼25일 1주일간 진행된다.새너제이=박현익 기자 beepark@donga.com