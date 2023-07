동서식품, 스타벅스 RTD 누적 매출 1조… 10억개 넘게 팔렸다

동서식품은 직접 제조 및 유통하는 스타벅스 RTD(Ready To Drink) 누적 판매량이 10억 개를 돌파하고 누적 매출액도 1조 원을 넘었다고 31일 밝혔다.동서식품은 2005년 스타벅스 커피음료 제조, 판매, 공급 관련 계약을 체결하고 생산 및 판매를 이어가고 있다. 2006년 스타벅스 프라푸치노 병 커피 3종 출시를 시작으로 현재는 25종의 제품이 판매 중이라고 한다.2006년 1700억 원 규모였던 국내 커피음료 시장은 꾸준히 증가해 2022년 1조 4500억 원으로 성장했다. 스타벅스 RTD 제품은 발매 첫해 350만 개가 판매된 이후 지난해에는 연간 1억 개 이상 판매되며 커피음료 시장과 동반 성장세를 보이고 있다.동서식품은 스타벅스 RTD 누적 판매 10억 개 달성을 기념해 8월 ‘You're my star’ 마일리지 이벤트를 비롯한 다양한 프로모션을 진행할 예정이다. 스타벅스 RTD 발매 10주년을 기념해 지난 2015년 시작한 ‘You're my star’ 마일리지 이벤트는 스타벅스 RTD를 사랑해준 소비자들에게 감사하는 의미를 담아 매년 실시하는 프로모션이다. 지난 2022년에는 누적 회원 수 149만 명을 달성하는 등 소비자들의 호응을 얻은 바 있다.동서식품 관계자는 “지난 18년간 스타벅스 RTD 제품에 보내주신 성원에 힘입어 누적 판매량 10억 개를 달성해 매우 뜻깊고 감사하다. 앞으로도 소비자들의 의견을 반영한 다양한 신제품을 선보여 언제 어디서나 고품질의 커피를 간편하게 즐길 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.동아닷컴 김상준 기자 ksj@donga.com