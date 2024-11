ⓒ뉴시스

5일 오리콘이 발표한 최신 차트(11월4일자)에 따르면 ‘별의 장 : 생크추어리’는 일본 발매 첫날 11만2713장의 판매량으로 데일리 앨범 랭킹 1위를 기록했다.이들은 2020년 5월 발표한 두 번째 미니 앨범 ‘꿈의 장: 이터니티(ETERNITY)’를 시작으로 10개 앨범 연속 ‘데일리 앨범 랭킹’ 정상을 찍었다.타이틀곡 ‘오버 더 문(Over The Moon)’은 데일리 디지털 싱글 랭킹 2위를 차지했다. 이날 순위권에 든 K팝 아티스트 노래 중 가장 높은 순위다.이 곡은 일본 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 2위에 오르고 뮤직비디오는 유튜브 인기 급상승 음악 3위를 찍었다.앨범에 수록된 ‘헤븐(Heaven)’과 ‘하이어 댄 헤븐(Higher Than Heaven), ’리지스트(Resist)‘, ’포티 원 윙크스(Forty One Winks)‘ 등은 일본 음원 서비스 AWA 실시간 차트 1~5위를 점령했다.한편 투모로우바이투게더는 지난 5월 올림픽공원 케이스포돔(KPSO DOME)에서 세 번째 월드투어의 포문을 연 뒤 미국, 일본, 마카오, 싱가포르, 인도네시아 등 세계 17개 도시에서 28회에 걸쳐 팬들을 만났다.[서울=뉴시스]