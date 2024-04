“개저씨, 맞다이로”…민희진 어록 담긴 티셔츠까지

ⓒ뉴시스

어도어 민희진 대표의 기자회견 발언이 담긴 티셔츠가 나왔다.28일 온라인 커뮤니티와 SNS에는 민 대표 발언을 영어로 번역한 문구가 담긴 티셔츠가 등장했다. 검은색 반팔 티셔츠에는 민 대표가 기자회견장에서 마이크를 잡고 발언하는 모습이 담겼다. 티셔츠 상단에는 붉은색으로 ‘all eyez on me’(모든 눈이 내게 향해)라고 써 있다. 1996년 사망한 미국 래퍼 투팍 샤커의 앨범 제목이다. 민 대표가 경영권 찬탈 의혹을 반박하기 위해 기자회견을 열어 이목이 집중된 상황을 표현한 것으로 보였다.‘And there are 2(too) many old jerks’(늙은 얼간이들이 너무 많다)와 ‘Tryna kill me’(날 죽이려 한다) 등의 문구도 써있다. 민 대표가 하이브 경영진을 향해 “이 개저씨들이 나 하나 죽이겠다고 온갖 카톡을 야비하게 캡처해 가지고”라고 발언한 내용을 가리킨 것으로 보였다. 티셔츠 중간에는 ‘If you got beef, bring it straight up to my face’(불만 있으면 내 면전에서 얘기하라)라고 적혀 있다. 민 대표가 “들어올 거면 맞다이(직접 대면)로 들어와. 뒤에서 X랄 떨지 말고”라고 한 내용을 영어로 번역한 것으로 추정됐다.최근 민 대표는 모회사 하이브로부터 경영권 탈취 의혹 관련 감사를 받았다. 하이브는 서울 용산경찰서에 고발장도 접수한 상태다. 민 대표는 25일 기자회견에서 “경영권 찬탈을 계획하거나 실행한 적이 없다. 내가 하이브를 배신한 게 아니라 하이브가 날 배신한 것”이라며 “빨아 먹을 만큼 빨아 먹고 찍어 누르기 위한 프레임이다. 실적을 잘 내고 있는 계열사 사장인 나를 찍어내려는 하이브가 배임”이라고 반박했다.[서울=뉴시스]